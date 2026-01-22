Luego de los retrasos con el contratista inicial, el Ministerio de Educación, en compañía de la Alcaldía de Soledad, reanudó el proyecto de construcción de la sede de la Universidad del Atlántico en Soledad.

Este jueves 22 de enero, el jefe de la cartera, Daniel Rojas, dio inicio a las obras en un lote anexo a la Institución Educativa Miguel Antonio Caro (Inem), sobre la calle 30, el cual fue cedido por la Alcaldía de Soledad.

“Cualquier retraso nos duele en el corazón. Por eso agradezco mucho a los contratistas, a la interventoría y al propio Findeter, por el compromiso de tratar de recuperar ese tiempo perdido y de lograr que podamos tener este mismo ajuste en esta universidad”, dijo el funcionario.

La obra tiene una inversión de 47.000 millones de pesos, los cuales son financiados por el Gobierno Nacional.

Por otro lado, el ministro relató que Findeter pudo solventar los inconvenientes y hacer una cesión del contrato. Tras esto, indicó que el terreno ya cuenta con maquinaria y está en proceso de adecuación.

Asimismo, anunció que en la primera semana de febrero empiezan las labores de cimentación y que estiman terminar la obra en el último trimestre del año.

“Si el cronograma se cumple, dentro de un año exactamente estaríamos aquí recibiendo a los primeros estudiantes universitarios de Soledad”, señaló.

Por otro lado, notificó que esperan que la infraestructura albergue a más de 1.000 estudiantes.

A su turno, el rector temporal de LaUniatlántico —quien fue designado por el MEN—, Rafael Castillo Pacheco, destacó el fortalecimiento de la institución durante el actual Gobierno.

Subrayó que este crecimiento no solo se ha dado en número de estudiantes, sino también en gratuidad, calidad y pertinencia de los programas académicos, aspectos que, según afirmó, posicionan a la institución como un referente en la educación superior del país.

Castillo resaltó, además, el respaldo del Gobierno nacional y aseguró que las acciones adelantadas representan un avance de gran impacto para el sistema de educación superior en Colombia.

Y, finalmente, la secretaria de Educación de Soledad, Carolina Correa, agradeció la construcción de una nueva sede de educación superior en el municipio, destacando que esta obra fortalecerá el acceso de los jóvenes a la educación gratuita y de alta calidad sin necesidad de desplazarse fuera del territorio.

Señaló que el proyecto representa un “símbolo de crecimiento y permanencia para la educación en Soledad”, y expresó su agradecimiento al Ministerio de Educación y a las autoridades involucradas en nombre de la comunidad soledeña.