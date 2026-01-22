El programa distrital Todos al Parque sigue recuperando espacios de la ciudad de Barranquilla. En esta ocasión el turno será para el barrio Las Américas, que muy pronto tendrá un megaparque de más de 5.900 metros cuadrados para el disfrute de todas las familias de esta zona de la localidad Metropolitana.

Así lo anunció el alcalde Alejandro Char este jueves, a través de sus redes sociales, donde se detallaron más aspectos del proyecto.

“Este era el sueño de nuestra gente y hoy llegamos para hacerlo realidad: donde antes estaban 28 casas, que le compramos a la comunidad, hoy nace un espacio de más de para diseñar el parque que siempre quisieron. Tendremos un parque con pista de patinaje, buena iluminación, quiosco, biosaludables, zonas verdes y juegos infantiles. ¡Vamos a hacerlo bien, rápido y bonito!”, declaró.

De igual manera, el mandatario expresó que: “yo decía, tantos jóvenes aquí, tantas familias aquí y no hay un parque. Entonces, un día que salí de aquí del colegio dije: vamos a comprar todas estas casas y las pagamos muy bien, porque el parque se necesita. Es un espacio de encuentro, de hacer deporte, donde la tercera edad tempranito sale a hacer ejercicio, los jóvenes hacen deporte, podemos tener campeonatos permanentemente de fútbol, y vamos a tener pistas de patinaje”.

De esta manera, las obras se llevarán a cabo en un área total de 5.910 metros cuadrados, que incluirán zona verde, juegos infantiles, cancha múltiple, kiosco comunitario, gimnasio biosaludable, plazoleta y senderos, pista de patinaje recreativa, zona de picnic, gradería, bancas, salas urbanas y cubos.

Por otro lado, el alcalde Char también anunció que este nuevo parque tendrá su propio CAI para brindar mayor seguridad a la comunidad. “Este parque viene con un CAI. Necesitamos mucha más seguridad y presencia policial y cuando termine el parque terminamos el CAI también”.

Puso de presente entonces que: “acabamos de entregar un CAI allá en La Alboraya, 21 policías van a estar ahí. Voy a entregar uno ahora en El Limón, otro en La Victoria, estoy haciendo una Estación de Policía en Rebolo, otra estación en Caribe Verde, en El Bosque otra tremenda estación para que los policías también, que son seres humanos, puedan hacer la labor desde unos espacios dignos”.