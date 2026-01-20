El próximo domingo 25 de enero de 2026, ISA Energía anunció que desarrollará trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación Nueva Barranquilla, la cual calificaron como una intervención necesaria para seguir fortaleciendo la operación del sistema eléctrico y ofrecer a los usuarios un servicio cada vez más confiable y seguro.

Las labores, coordinadas previamente con Air-e como distribuidor local, se ejecutarán entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m. Durante el desarrollo de estas actividades, la compañía notificó que se presentarán interrupciones temporales del servicio de energía en algunos sectores de Barranquilla y Puerto Colombia.

Estas son las zonas a las que se les interrumpirá el servicio eléctrico este domingo:

Alameda del Río no tendrá luz entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p.m. Por otra parte, los siguientes sectores no contarán con energía eléctrica entre 6:30 y las 7:00 a.m. y entre las 3:00 y las 3:30 pm.

Carrera 46 hasta la carrera 51b, desde la calle 96a hasta la calle 100 (Villa Santos).

Transversal 43a hasta la transversal 44, desde la calle 104 hasta la calle 106.

Transversal 43a con la calle 102.

Transversal 44 con la calle 104 (Portal de Miramar).

Avenida Circunvalar con carrera 42f.

Avenida Circunvalar con carrera 43.

Es de resaltar que estos puntos podrían tener afectaciones adicionales durante el desarrollo de los trabajos, debido a la redistribución de cargas mientras se ejecuta el mantenimiento.

Por otra parte, entre las 6:30 y las 7:00 a. m. y entre las 3:00 y las 3:30 p. m. no tendrán luz:

Avenida circunvalar desde la carrera 43 y la carrera 46 (Autonorte, Autolitoral, Estación de Servicio Miramar, Distribuidora Nissan).

Carrera 46 hasta la carrera 50, desde la calle 100 hasta la calle 110 (Villa Santos).

Carrera 46 con entre kilómetro 1 y kilómetro 2.

Clínica Portoazul, Sabbag Radiologos (C. Portoazul).

“ISA Energía agradece la comprensión de los usuarios y de la comunidad en general, y reitera que este tipo de intervenciones son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, prevenir fallas y garantizar una operación más estable del sistema eléctrico”, informaron a través de un comunicado.