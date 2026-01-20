La transformación del Atlántico se proyecta hacia un futuro más sostenible desde los territorios. Por este motivo, las autoridades departamentales, gremios y organismos trazaron este martes la hoja de ruta para el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de los próximos 50 años.

En ese sentido, el gobernador Eduardo Verano confirmó la creación de un Comité de Coordinación Interinstitucional para promover el desarrollo del territorio.

“Estamos buscando orientar el trabajo que se hace desde diferentes sectores y que haya más transparencia, participación, y visión territorial a largo plazo desde los municipios. Lo anterior se articula a través de planes e intercambio de información técnica para que todos estos sincronizados”, dijo.

Agregó que: “en Colombia solamente de los 31 departamentos hay 10 planes de ordenamiento aprobados, y hoy queremos emprender este camino también”.

De esta manera, el mandatario departamental compartió los ejes claves para la conformación de este POD.

“Hay que tener una visión compartida de la gestión integral del agua, un sistema ambiental restaurado que conserva su biodiversidad, las áreas rurales como sistemas productivos y una red de ciencia, innovación y tecnología entre todo el departamento”, aseguró.

Por su parte, Cecilia Arango, secretaria de Planeación Departamental mencionó que la transición energética es una necesidad para el desarrollo del territorio.

“La meta es alcanzar 974 megavatios, que es la energía que consume el 70% de la población del departamento en energías renovables. Esto será posible si creamos una matriz energética variada que incorpore varias fuentes de estas energías, y gas natural e hidrógeno verde”, explicó.

Dicho esto, la Gobernación del Atlántico, en compañía de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la ANDI, las alcaldías municipales, corporaciones, y los gremios del Atlántico firmaron el acuerdo para la creación del Comité de Coordinación Interinstitucional para el cumplimiento del POD hasta el 2050.