La mañana de este martes 20 de enero decenas de trabajadores del Sindicato del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) hicieron un plantón en las oficinas de la entidad en Barranquilla, en reclamo a la baja ejecución de la contratación de trabajadores de Ordenes de Prestación de Servicio (OPS) con miras a los planes y oferta institucional en el 2026.

Según Alejandro Antonio Camargo Hernández, presidente de Sintrafamiliar Atlántico, a la fecha solo se había avanzado en la contratación del 7 % del personal necesario, con el agravante de la entrada en vigor desde el próximo 31 de enero de la ley de garantías, lo impediría la vinculación de más personal hasta finalizado el periodo electoral.

“Estamos a 20 de enero, y en la regional Atlántico apenas hay 50 contratistas. O sea, se han hecho 50 contratos de más de 600 que deben estar dispuestos para empezar todo el tema de misionalidad y programas. En 10 días te aseguro que no van a lograr esa contratación, si no se traen a media dirección nacional para acá para que saquen esos contratos. Entonces, es preocupante, porque no tenemos, hoy aquí directora con toda la potestad para poder sacar adelante esa contratación”, apuntó el líder sindical.

“Existe la Ley de Garantía y hay plazo hasta el 30 de enero para poder contratar. Estamos hablando de pocos días para poder contratar casi 600 personas. Créeme que jurídicamente y administrativamente eso está complicado”, alertó.

Denunció además que desde el año pasado ha existido mucha injerencia externa en los procesos de contratación y que por ello se ha ralentizado todo el tema: “Estamos en medio de una lucha de poderes, en donde los seis directores regionales que han pasado por acá quieren mandar. Han obstruido la contratación porque en diciembre llegó aquí la directora nacional y dijo que íbamos con la continuidad de los contratistas. Y ya han cambiado esa lista”.

Una de las principales preocupaciones ante la falta de personal para garantizar las labores, es que se evidencie una recarga laboral: “Nosotros como funcionarios públicos de planta y de carrera estamos sufriendo. Y por eso esa cantidad de personas protestando acá, porque ni siquiera eran contratistas. Muchos eran de planta. Ya estamos aburridos”, cerró.

Ante esto se espera medias urgentes para poder garantizar la contratación del personal suficiente para implementar la prestación de servicios para la infancia y la familia en el Atlántico.