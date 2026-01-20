El panorama vuelve a ser tenso en la ESE Universitaria del Atlántico-UNA, por cuenta de denuncias de nuevos incumplimientos en los salarios de los de los trabajadores contratistas por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), lo cual estaría llevando a disminución en la cantidad de personal operativo para atención.

Como se sabe, el pasado 30 de noviembre Maryury Díaz Céspedes pasó a ser la nueva gerente interventora en reemplazo de Fredys Socarrás. Situación que de inmediato puso en alerta a los trabajadores.

En la actualidad, el Sindicato de Trabajadores de la ESE UNA expresó que la situación no parece estar mejorando. Al contrario, se ha sentido un retroceso.

“Esto va de mal en peor. No hay confianza con la nueva gerente. O sea, la gente de contratos está bastante tristes. Hay muchas promesas y nada que se cumplen. Los hospitales a veces han quedado solo con un médico. Es grave la situación”, apuntó Edgardo Cerra, presidente del sindicato.

Manifestó que “todavía a la gente contratista no le han pagado. Entonces, la situación está bastante grave. Muchos médicos renuncian, muchos no vienen a trabajar por la falta de pago. Los hospitales están cada vez más solos”.

Expresó también que la cantidad de meses en mora se han comenzado a elevar: “Lo poquito que creíamos haber avanzado y que se veían de pronto luces de que el hospital estaba avanzando, se vino en retroceso, se vino al piso. A los contratistas les deben 4 o 5 meses sumando, más o menos, metiendo lo viejo que le deben. A algunos 6 meses. Simplemente no vienen a trabajar”.

Carta a la presidencia

Cerra manifestó que el punto que más lo tiene preocupados es el desconocimiento a un acuerdo colectivo de trabajo en una reunión realizada con la gerente. Tal es el grado de desconfianza, que radicarán una carta en la presidencia y ya le enviaron una querella al Ministerio de Trabajo.

“Nos sentamos a hablar hace como 15 días. Pero salimos más cabizbajos. Mejor dicho, porque prácticamente está desconociendo la convención colectiva de trabajo suscrita con la empresa. Y ya por lo menos por la parte de nosotros le presentamos una querella ante el Ministerio del Trabajo por incumplimiento. Estoy elaborando un documento que voy a enviar a la presidencia Gustavo Petro”.

En esos acuerdos por ejemplo “hay una prima de antigüedad que se le debe pagar a los trabajadores directos y no se le está cumpliendo. Algunos aportes al sindicato tampoco se cumplen. La gente está muy descontenta con la actual administración. De hecho, es por eso que estoy elaborando el oficio para enviarlo posiblemente esta semana a presidencia. La gente está muy pesimista. Tanto especialistas como médicos”.

Es de recordar que la crisis se puede agudizar teniendo en cuenta que la ESE UNA maneja en Barranquilla la Sede de Alta Complejidad, la Sede Mental, el Hospital Niño Jesús, el Juan Domínguez Romero y la Sede Sabanalarga.

Restablecido servicio de energía

Por otro lado, una situación de emergencia se presentó desde el día lunes en el hospital de Soledad operado por la ESE UNA, el Juan Domínguez Romero, cuando por espacio de varias horas se quedó sin servicio de energía.

Al respecto, Edinson Barrera, secretario de Salud del municipio de Soledad lanzó un llamado urgente: “Por su ubicación en Soledad, este centro asistencial de segunda complejidad también atiende a nuestra gente y por eso exigimos soluciones”.

Ante la gravedad de lo sucedido, la empresa Air-e tomó cartas en el asunto y repuso los equipos dañados para restablecer el servicio, según indicó en un breve comunicado de prensa: “Personal técnico de Air-e normalizó el suministro de energía al Hospital Juan Dominguez Romero de Soledad. A pesar de que el daño se presentó en activos o elementos eléctricos de propiedad del centro asistencial, la empresa hizo la reposición de los mismos para el restablecimiento del servicio”.