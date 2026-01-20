La Vía Circunvalar en Soledad continúa avanzando con la habilitación de un nuevo tramo de 400 metros lineales en la calzada sur, que se suma a los 300 metros puestos en servicio a comienzos de mes, para un total de 700 metros ya disponibles para el tránsito vehicular.

Según informó el secretario de Obras Públicas de Soledad, José Galindo, la apertura de este segmento permite dar continuidad a las labores en los carriles restantes de la calzada norte. “La habilitación de este tramo le permite al contratista acometer los trabajos respectivos en los demás carriles de la calzada norte”, explicó el funcionario.

Con la puesta en funcionamiento de este nuevo tramo, los vehículos que se desplazan entre el acceso a la avenida El Platanal y la glorieta de la urbanización El Parque circulan ahora por una vía que ya cuenta con tres carriles completamente terminados desde el ingreso al barrio La Arboleda, lo que ha comenzado a aliviar la congestión y mejorar la seguridad vial en este corredor.

Los trabajos avanzan a buen ritmo. Apenas han transcurrido 60 días desde el inicio de la fundida de las nuevas losas de pavimento rígido, una intervención clave para fortalecer la conectividad de Soledad con el resto del país. La ejecución constante de las obras ha sido bien recibida por conductores y residentes del sector, quienes aseguran que el impacto ya se siente en la movilidad diaria.

Jhony Guevara, vecino de la zona, señaló que la intervención representa un beneficio general para la comunidad. “Esto es bueno para todos, porque los carros no se dañan tanto y los vehículos ya no sufren como antes. Además, se reducen los accidentes que se presentaban por el mal estado de la vía”, afirmó.

En el mismo sentido, Kevin Morales, conductor habitual del sector, destacó que el arreglo de la vía era una necesidad histórica. “Gracias a Dios están arreglando esta vía. Eso está bien, porque el carro se daña menos. Desde que tengo uso de razón, esta vía siempre había estado en mal estado”, comentó.

Por su parte, Miguel Ahumada resaltó la rapidez con la que se vienen ejecutando los trabajos. “Esto va rápido, se ve el avance y todo está quedando excelente”, expresó.

Desde la administración municipal se ha reiterado que el seguimiento a esta obra es permanente, con visitas de supervisión orientadas a garantizar calidad y durabilidad en la infraestructura entregada. El proyecto de la Vía Circunvalar contempla la construcción total de 3,2 kilómetros, además de señalización, andenes y paisajismo, consolidándose como una intervención integral para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes del sector.

