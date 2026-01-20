En la noche del pasado domingo, luego de la culminación del juego entre Junior y Deportes Tolima, válido por la primera fecha de la Liga 2026-1, varias retroexcavadoras entraron al estadio Metropolitano Roberto Meléndez para acelerar la transformación de este mítico escenario deportivo.

Aunque las intervenciones se vienen desarrollando desde hace varias semanas en la zona exterior, solo hasta este domingo se pudieron iniciar las intervenciones en el interior.

La realización de la Lectura del Bando en el Romelio Martínez conllevó a habilitar el ‘Coloso’ de la Ciudadela para este compromiso deportivo, que estuvo antecedido por el duelo de ida de la Superliga, frente a Santa Fe.

El alcalde Alejandro Char supervisó personalmente el inicio de las obras y dio su visto bueno al proceso que se adelantará para que el escenario deportivo amplíe su aforo, un punto clave para la realización de la final de la Copa Sudamericana, en el segundo semestre del año.

“Un nuevo ‘Metro’ para Barranquilla, uno que esté al nivel de nuestra ciudad; hoy se cierra este estadio que tanta gloria nos ha dado, los grandes eventos de la Selección, por supuesto de nuestro amado y glorioso Junior. Se viene un Metropolitano modernizado y más grande, con 60 mil sillas, remodelado totalmente”, mencionó el mandatario distrital en sus redes sociales.

Agregó que después de la inversión, el estadio quedará adecuado no solo para partidos de fútbol, sino también para acoger conciertos de gran magnitud.

Las obras contemplan bajar el nivel de la cancha unos 4 metros y eliminar la actual pista atlética. Actualmente, en el estadio se encuentran trabajando con 7 excavadoras, 20 volquetas y el personal humano.

Traslado de la grama

Otro de los cambios corresponde al tipo de gramado. Las especificaciones del césped nuevo corresponden a un sistema híbrido con fibras naturales reforzadas con sintéticas, para evitar desniveles e imperfecciones.

Desde la Alcaldía confirmaron a EL HERALDO que la gramilla actual del escenario deportivo no se perderá, ya que la idea es trasplantarla y llevarla a las instituciones públicas de la ciudad y sus parques, para así seguir mejorando estos espacios.

Es de tener en cuenta que en la gramilla del Metropolitano se ha realizado una importante inversión, comprada para garantizar durabilidad y por ello se pretende que pueda seguir prestando un servicio a la comunidad en otros sectores de la ciudad.

Primeras obras en ejecución

Según el cronograma de trabajos, los primeros puntos a tratar durante esta semana serán el retiro de la silletería en todas las tribunas, “haciendo los cortes por donde va a entrar la excavadora para derribar las cuatro primeras filas de cada tribuna”.

Además, otra de las labores será el desmontaje “principalmente del foso de todo el cableado de operadores de telecomunicaciones”, el cual es abundante dentro del estadio y será retirado para facilitar los trabajos.

Adicionalmente, ya se está abriendo un túnel con excavaciones en el costado sur. El parqueadero fue cerrado, esto con el fin de establecer “un punto de fabricación de estructuras metálicas y hormigón”.

Durante los siguientes días también se procederá al retiro y desmonte de los puntos de gas, barandas, redes de comunicación, aires acondicionados y de la malla eslabonada.

Por último, se adelantarán algunas adecuaciones en el acceso del sector sur para facilitar la movilidad de los trabajadores en las reformas del escenario, con la expectativa de poder agilizar las labores.

Detalles del nuevo diseño

La ampliación y remodelación del estadio contempla la distribución de 2.698 puestos en Norte, 3.724 en Sur, 4.508 en Occidental, 4.850 en Oriental y 1.734 en graderías móviles, lo que garantizará mayor comodidad y capacidad para eventos deportivos y culturales.

Además, contará con 10 nuevas enfermerías, cada una con un área aproximada de 100 metros cuadrados, para atender emergencias médicas durante los eventos. Los baños también serán ampliados y modernizados con más de 288 sanitarios y 72 urinarios.

El diseño contempla la creación de nuevas cocinas satélite (A&B), zonas de bodegas y aseo, así como una sala de prensa tipo auditorio con acústica optimizada y aforo para 130 personas, ofreciendo mejores condiciones para la cobertura de medios locales e internacionales.

Otro de los atractivos, destacados por el alcalde Alejandro Char, es la construcción de museos y áreas arrendables destinados a exposiciones históricas, actividades culturales y comerciales. En cuanto a los diseños exteriores, se estrenará una fachada bioclimática tensada.

