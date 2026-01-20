El Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que expidió la resolución mediante la cual se convoca y define el primer mecanismo de contratación de energía eléctrica a largo plazo, conocido más comúnmente como subastas, con el objetivo de diversificar la matriz eléctrica y avanzar de manera decidida en la transición energética, en cumplimiento de los lineamientos del Decreto 1091 de 2025.

Según señala el Ministerio, este mecanismo permitirá la “suscripción de contratos de energía de largo plazo con una duración de hasta 15 años”, e incorpora de manera integral proyectos con Fuentes de energías limpias, sistemas de almacenamiento con baterías y diferentes productos horarios, fortaleciendo la confiabilidad y sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional.

“El país necesita reglas claras y señales de largo plazo para garantizar energía limpia, confiable y a precios eficientes. Con este mecanismo estamos corrigiendo rezagos, cerrando brechas y dando un paso estructural para blindar el sistema eléctrico frente a los riesgos climáticos y de demanda futura”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La resolución manifiesta que gran parte del sector “aún no cumple con la obligación legal de adquirir entre el 8 % y el 10 % de su energía a partir de fuentes limpias, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo”.

La subasta promoverá contrataciones con precios justos, eficientes y estables, con el fin de reducir la volatilidad del mercado y proteger a los usuarios finales: “Para ello, se implementará un algoritmo de adjudicación que encontrará un punto de equilibrio entre la oferta y la demanda”.

“Esta es una decisión de política pública para fortalecer la matriz energética, atraer inversión responsable y garantizar que la transición sea ordenada, justa y con beneficios reales para los usuarios”, señaló el ministro Palma.

Este proceso será llevado a cabo por el Ministerio de Minas y Energía, junto con la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), como operador logístico, y con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

En cumplimiento de los principios de transparencia y participación ciudadana, el proyecto de resolución está disponible para consulta en el portal web del Ministerio de Minas y Energía (www.minenergia.gov.co) o a través del siguiente enlace https://minenergia.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/foros/convocar-y-definir-el-primer-mecanismo-de-contratacion-a-largo-plazo-de-energia-electrica/. Los comentarios podrán enviarse hasta el próximo 03 de febrero de 2026.