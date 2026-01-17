Sabor Bajero, el tradicional festival gastronómico que edición tras edición se posiciona como uno de los más emblemáticos de la ciudad, vuelve a Barranquilla este domingo 18 de enero. El encuentro será en Vía 40 con calle 54 en el Museo a Cielo Abierto, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Asimismo, contará con música en vivo y presentaciones culturales, consolidándose como una antesala que comienza a contagiar el ambiente carnavalero en toda la ciudad.

El alcalde Alejandro Char destacó la importancia del evento: “El Festival Sabor Bajero que hoy llega a su decimosexta edición ha evolucionado hasta convertirse en un escenario fundamental para preservar las costumbres de Barranquilla, ofreciendo un punto de encuentro donde la comunidad, junto a familiares y amigos, puede gozar del arte y la rica oferta gastronómica que nos identifica. Paralelamente, funciona como una excelente plataforma de exhibición para los negocios locales, impulsando así la economía de las familias y asegurando que la herencia culinaria de la ciudad perdure”.

De acuerdo con la Alcaldía, Sabor Bajero busca crear un encuentro comunitario en el Museo a Cielo Abierto, un espacio recuperado para el disfrute de los barranquilleros donde se pueden apreciar diversos murales hechos por artistas plásticos de la ciudad.

El festival es fruto del trabajo articulado entre la Alcaldía de Barranquilla, Alianza Team y la Junta de Acción Comunal de Barrio Abajo, quienes a través de las diferentes ediciones gastronómicas impulsan el desarrollo de emprendimientos y le apuestan a la preservación de la tradición.

Es importante anotar que Sabor Bajero apoya a 50 matronas del programa Familias Emprendedoras de Alianza Team. Gracias a capacitaciones en gastronomía, emprendimiento y habilidades interpersonales con certificación, estas mujeres han conseguido cambiar sus vidas, obtener ingresos estables y preservar sus tradiciones.

María Fernanda Usta, gerente de Talento de Alianza Team en Barranquilla, afirmó que “para Alianza Team es un orgullo seguir impulsando el Festival Sabor Bajero, sinónimo de tradición y preservación de la gastronomía barranquillera a través de nuestro programa Familias Emprendedoras, que nos permite materializar nuestro propósito de alimentar un mejor mañana mientras seguimos impulsando el desarrollo económico y social de mujeres que son pilares fundamentales de su comunidad”.