Durante las cabañuelas de enero, al ser los 15 primeros días del 2026, el país experimentó niveles de precipitación superiores a los promedios históricos registrados para la época, presentando con incidencia sobre la región Caribe, Orinoquía y Andina.

Según el reporte del Ideam, este incremento inusual de lluvias estuvo asociado principalmente al ingreso de humedad desde la Amazonía, particularmente desde la zona de confluencia del Atlántico Sur.

Así como a la interacción de la Baja de Panamá con la Zona de Convergencia Intertropical, fenómeno que tuvo mayor incidencia durante la primera semana del año.

A estos factores se suma una menor intensidad de los vientos alisios durante la primera quincena de enero, lo que favoreció la acumulación de humedad y el aumento de las precipitaciones en amplios sectores del territorio nacional.

¿Fenómeno de La Niña?

Por su parte, la entidad meteorológica sostiene que actualmente no se ha configurado el fenómeno de La Niña, pero sí se han identificado condiciones similares que pueden influir de manera leve en el incremento de la precipitaciones a lo largo del territorio colombiano.

Adicionalmente, el paso de la Onda Madden-Julian en su fase convectiva durante los primeros días del 2026 contribuyó a las lluvias registradas en distintas regiones.

De acuerdo con los pronósticos, el Ideam informó que en las próximas dos semanas se prevé una disminución paulatina de las lluvias, lo que permitirá que los niveles de precipitación se acerquen a los promedios climatológicos normales del mes de enero.

