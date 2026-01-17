En el Atlántico, un total de 78 candidatos hacen parte de las 13 listas que están en la carrera por los siete escaños en la Cámara de Representantes, de cara a la jornada electoral que tendrá lugar el próximo 8 de marzo que, desde ya, se visiona como una de las más apretadas de la historia reciente en el departamento.

Se trata de una contienda con tintes inusuales, que ha estado marcada por la participación de viejos conocidos en el mundo de la política que esperan consolidar una base electoral relevante que los conduzca a ocupar una curul en la Cámara Baja, así como la creciente presencia de liderazgos emergentes que pretenden posicionarse como nuevas opciones de poder en el departamento.

En el marco de este proceso, el departamento no ha sido ajeno al fenómeno de la incursión de ‘influencers’ y creadores de contenidos a la arena política. Por eso no sorprende la presencia de nombres como el de Felipe Saruma, con más de cinco millones de seguidores en Instagram, en la lista de Cambio Radical, o el de Lily Díaz, una de las hijas del cantante Diomedes Díaz que cuenta con una amplia comunidad en el mundo digital, entre los candidatos conservadores.

En los comicios de 2022, las curules se repartieron entre Cambio Radical (3), Partido Liberal (2), Pacto Histórico (1) y Partido Conservador (1). En esta oportunidad, las dinámicas electorales y la reconfiguración de fuerzas políticas propiciarán una renovación casi total en esta ‘torta’ política.

Y es que los actuales representantes Gersel Pérez (Cambio Radical), Agmeth Escaf (Pacto Histórico) y el conservador Armando Zabaraín buscan dar el salto al Senado, mientras que Dolcey Torres (Partido Liberal), Modesto Aguilera y Betsy Pérez (ambos de Cambio Radical) han decidido no aspirar en este periodo. La única que tiene aspiraciones de reelección es la liberal Jezmi Barraza.

¿Cómo llegan las fuerzas?

Alejandro Blanco Zúñiga, doctor en Ciencia Política, explicó que en esta carrera “casi todo está definido”, revalidando la ventaja que tendrían las listas de Cambio Radical y el Partido Liberal, que se consolidan como los competidores más robustos.

“Ambos tienen candidatos con experiencia en el terreno electoral. Dadas las dinámicas, Cambio Radical es el partico hegemónico en el Atlántico; es decir, goza de la mayor capacidad para ganar elecciones y organizar coaliciones”, resaltó.

Indicó que la participación de candidatos que tuvieron una participación electoral reciente –tal como es el caso de Samir Radi, Estefanel Gutiérrez y Welfran Mendoza, que vienen de estar en el Concejo y la Asamblea, respectivamente–, les permite “competir con sus bases en caliente. Es decir, no parten de cero ni necesitan reconstruir estructura y las pueden trasladar casi que intactas del escenario municipal al legislativo”.

Este es el tarjetón para la Cámara de Representantes.

En lo relacionado con las toldas rojas, el experto aseguró que su fortaleza depende de una continuidad y una marca electoral. Recordó que en 2022 se lograron dos curules con Jezmi Barraza y Dolcey Torres, “con una votación departamental alta que les da un piso real para intentar retenerlas”

Por otro lado, de acuerdo con Blanco, la consulta interna del Pacto Histórico en octubre permitió hacer una radiografía de lo que podría ser su participación en esta contienda: “Mostró que tiene músculo, sí, pero también dejó expuestas rivalidades muy cerradas entre liderazgos, lo que aumenta el riesgo de que parte de la estructura termine trabajando a media máquina o se disperse”.

Blanco puso de presente que, para este periodo, no se contará con las curules adicionales creadas por el acuerdo de paz. Lo que significa, en términos prácticos, que “la representación vuelve a ser de 7. Ya no existe un cupo extra que impactaba el conteo político de la bancada. Esto hace que haya una competencia más cerrada”.

Una posible distribución de las curules

El consultor y analista político Juan Fernando Gutiérrez, en la última semana se ha venido decantando el panorama frente a la posible conformación de la bancada del Atlántico en la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el experto, Cambio Radical y el Partido Liberal serían los movimientos más fuertes, alcanzando dos curules.

“Veo fuerte a Samir Radi, quien venía haciendo un proceso serio en el Concejo y fue la votación más alta en esa corporación. Ha logrado consolidar alianzas bastante sólidas y moviéndose activamente en los municipios. La segunda curul estaría entre Estefanel Gutiérrez y Welfran Mendoza”, sostuvo.

Frente a los liberales, Yezmi Barraza y César Barrera tendrían las más altas votaciones. Al mismo tiempo, el Pacto Histórico se encuentra llamado –de acuerdo con Gutiérrez– a mantener una curul, que recaería sobre Jaime Santamaría, teniendo en cuenta que se trata de una lista cerrada.

Estas son las listas que se encuentran en la puja.

La novedad en este proceso, anotó el experto, sería la curul de Juan Restrepo, quien hace parte de la coalición del Centro Democrático, Nuevo Liberalismo y Mira. Esta candidatura viene siendo respaldada por el senador Carlos Meisel y el expresidente Álvaro Uribe.

“El contexto nacional y departamental está tan polarizado que considero que este es un momento de oportunidad para ese partido, que podría dar un paso al frente en el Atlántico. Por eso lo veo sólido”, agregó.

La séptima curul, por su parte, sería para el Partido Conservador con Juan Camilo Fuentes, “quien también viene realizando un trabajo desde el Concejo. Si el partido logra alinearse y organizarse, como históricamente lo ha hecho, debería alcanzar ese resultado”.

El analista político puso de presente que es posible lograr una octava curul, a través de la circunscripción afro. Esta recaería sobre Wisner Sandoval, candidato del Partido Demócrata que tiene respaldo del exsenador Eduardo Pulgar.

“Aunque se trata de una circunscripción con características particulares, es una curul que tendrá los ojos puestos y una gestión orientada hacia el departamento del Atlántico, por lo que será un actor con incidencia real en la dinámica política del territorio”, puntualizó.

Visión de candidatos

Encabezando el listado del Partido de La U, el experimentado Laureano Acuña le ha apostado por dar una “sorpresa” en los comicios legislativos para consolidar su regreso al Congreso de la República tras haber tomado la decisión de renunciar a su militancia en el Partido Conservador.

“No debería sorprender a nadie, porque hemos demostrado votaciones significativas en el Atlántico y estamos recorriendo cada municipio, corregimiento y caserío. La gente ve en nosotros representación auténtica, cercanía real y presencia permanente. No somos políticos de temporada; estamos en verano y en invierno. Nuestro teléfono es el mismo de siempre y el diálogo con la gente es constante”, dijo el exconcejal, exrepresentante y exsenador a EL HERALDO.

Con el respaldo del Partido de La U, Laureaño Acuña busca retornar a la Cámara de Representantes.

Acuña fue enfático al sostener que optó por la búsqueda de una curul en la Cámara debido a su sentido de pertenencia y amor por el Atlántico, puesto que en esta oportunidad quiere impulsar proyectos que generen mayor calidad de vida a la ciudadanía más olvidada.

“El Atlántico está rezagado frente a otros departamentos del país. Aquí hay que trabajar fuertemente en los corregimientos y caseríos, que históricamente han sido olvidados. La mayoría de los alcaldes invierte en las cabeceras municipales, pero no en las zonas rurales”, anotó.

Uno de los nuevos liderazgos que busca afianzarse en esta contienda corresponde a Samir Radi, quien tuvo un asiento en el Concejo de Barranquilla durante los últimos 6 años. Para él, dar el salto al Congreso se visiona como una oportunidad para jalonar desarrollo al departamento a través de energía más barata, empleo joven bien remunerado y potenciar el crecimiento económico.

El exconcejal Samir Radi hace parte de la lista de Cambio Radical a la Cámara.

“Tengo el firme propósito de trabajar para bajar el costo de vivir y producir en el Atlántico, para que el desarrollo se sienta en el bolsillo de la gente. En el Congreso hay mayor capacidad de gestionar recursos y de promover leyes que transformen la vida de las personas. Esa es mi motivación: servir al departamento y a mi país, desde el lugar que Dios y la ciudadanía me coloquen”, sostuvo el aspirante de Cambio Radical, quien tiene el número 102.

Aseguró que está concentrado en su ejercicio político y que entre las principales consideraciones en este trabajo está que Cambio Radical pueda lograr mantener o aumentar las curules actuales: “Tenemos una de las listas más fuertes: hay juventud, hay experiencia, hay trabajo social y político, y por eso, junto a mis colegas, tenemos el compromiso de dar lo mejor en la campaña en beneficio del departamento, del país y del partido”.

A su turno, el economista Juan Carlos Restrepo ha venido recorriendo los municipios del Atlántico –los mismos que conoció a detalle en su periodo como secretario de las TIC– para socializar esta apuesta política, que se basa en el desarrollo económico, la educación con sentido productivo y la seguridad.

Juan Carlos Restrepo, exsecretario de las TIC del Atlántico, es la cabeza de lista de la coalición del Centro Democrático, Mira y Nuevo Liberalismo.

“En las zonas urbanas, el reto está en las oportunidades laborales y en la informalidad. No se trata solo de generar empleo, sino de generar ingresos. Hay que buscar mecanismos para que la informalidad no siga creciendo, pero sin destruirla, sino ordenándola y fortaleciéndola”, mencionó.

Anunció, además, que en esta contienda habrá cambios importantes que permitirán una modificación en “la hegemonía política que se ha mantenido en los últimos procesos electorales”, haciendo énfasis en que la coyuntura nacional tendrá mucha incidencia.

“El país atraviesa una fuerte polarización, y considero que esta contienda se va a definir, en buena medida, desde los extremos. La postura del Centro Democrático nos va a permitir jalonar un voto que antes quizá dudaba o se dispersaba en otras opciones, pero que nos visiona ahora como una representación clara de oposición y de contención frente a la línea del Gobierno actual”, remarcó.

Mientras que Estefanel Gutiérrez, exconcejal de Barranquilla y líder natural del suroccidente de la capital del Atlántico, ha visionado este proceso como una oportunidad para impulsar una transformación en los municipios.

“Vamos a trabajar por Barranquilla y el Atlántico, a representar sus intereses y sus luchas para que todo lo que ha pasado en la ciudad también pase en el departamento y en cada municipio del país. Entendemos que el modelo constitucionalista nos invita a que sea desde el Congreso de la República donde se tomen las decisiones que puedan mejorar la situación actual de las regiones”, anotó.

Tras haber estado por cerca de dos años en el Concejo de Barranquilla, Estefanel Gutiérrez busca un escaño en el Congreso.

En esa misma línea, indicó que la implementación de una política de educación a nivel nacional que replique en el “milagro” de Barranquilla y la creación del Fondo Social del Agua harán parte de sus prioridades de llegar al Congreso.

“La gente se cansó de los discursos y de la carreta. A la gente le gustan las obras, los resultados, y no hay un mayor ejemplo que Barranquilla, donde las obras se ven, donde las obras son amores y donde lo público se mide por resultados”, cerró.