Durante una reunión de coordinación institucional, liderada por el gobernador Eduardo Verano, se prepararon los detalles de preparación integral para la temporada de vientos en Salinas del Rey, un período clave para la dinamización del turismo deportivo y desarrollo económico local.

En esta temporada, que inicia este fin de semana y se extiende hasta el 15 de abril, se pretende consolidar la excelencia deportiva del centro de deportes Náutica Salinas del Rey, y la nueva Bandera Azul que ostenta la playa.

Según el subsecretario de Turismo del Atlántico, Jaime Alfaro, desde hace un año se viene alistando todos los temas relacionados a la calidad de la playa y las condiciones para los deportes náuticos.

“Estos son espacios supremamente enriquecedores donde participan autoridades marítimas, comunidad y escuelas deportivas, en general todo el público que se ha venido preparando desde hace más de un año para hoy gozar de una de las principales temporadas que tiene nuestro departamento”, señaló.

De igual manera, aseguró que: ““Estamos trabajando de manera integral para satisfacer las necesidades de la comunidad en términos de servicios públicos, aseo y desarrollo económico, y seguridad en el mar, mostrándoles todas las alternativas y el desarrollo que trae este turismo deportivo”, agregó Alfaro, quien además invitó a disfrutar de esta temporada.

En esa misma línea, el gerente de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico, Jorge Ávila, reiteró “la necesidad de trabajar de manera mancomunada entre instituciones, comunidad y sector privado para garantizar la sostenibilidad de Salinas del Rey y el disfrute responsable de la playa por parte de la comunidad, los deportistas y los visitantes”.

Desde el sector privado, las escuelas deportivas resaltaron el buen comportamiento de las condiciones climáticas y el creciente interés de turistas extranjeros. Juan Pablo Melgarejo, representante de Kite Surf Experience, afirmó que “la temporada ha empezado muy bien. Desde diciembre tenemos vientos todos los días y enero está fantástico. Están empezando a llegar los extranjeros desde esta semana”.

Melgarejo también extendió una invitación abierta a conocer y disfrutar de Salinas del Rey, destacando el potencial del destino y la articulación entre autoridades, comunidad y operadores turísticos para ofrecer una experiencia segura y organizada durante toda la temporada.

Cabe resaltar que durante la reunión participaron otras autoridades y sectores como la Policía de Turismo, la Dirección General Marítima (Dimar), representantes de la comunidad, escuelas deportivas, la Secretaría del Interior, y la Secretaría de Desarrollo Económico.