El balance de 2025 de la campaña de financiación ‘Ponte Bacano’, impulsada por la Dirección Comercial de Air-e, como uno de los principales mecanismos para aliviar la carga económica de los hogares y mejorar los índices de recaudo en la región, reporta más de 46.000 acuerdos de pago en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La iniciativa, dirigida principalmente a usuarios de los estratos 1, 2 y 3, ofrece condiciones flexibles como cero tasas de interés, ampliación de plazos, cuotas ajustadas a la capacidad de pago y beneficios asociados a la reducción de la cartera vencida.

Además de facilitar la normalización de las deudas, pretende promover una cultura de pago oportuno, facilitando la prestación de un servicio de energía más seguro, confiable y sostenible para la región Caribe.

Balance regional

De acuerdo con la empresa de servicios públicos, un total de 46.287 usuarios se acogieron al plan durante su vigencia 2025. El Atlántico encabeza la lista, al concentrar el mayor número de acuerdos con el 61% del total, seguido de La Guajira con un 20% y Magdalena con el 19% restante.

Del total de acuerdos, la población beneficiaria más impactada como lo contempla la campaña, pertenece a los estratos más vulnerables; siendo el 43% correspondiente a usuarios del estrato 1, con 20.025, mientras que el estrato 2 representó el 32%, con 14.653. En el estrato 3 se registraron 5.908, equivalentes al 13%. Finalmente, por parte de los estratos 4, 5 y 6 concentraron el 5% remanente, con 2.211 acuerdos alcanzados.

En cuanto a los canales de atención, Air-e sostiene que el 48% de las facilidades de pago, se gestionó de manera presencial en oficinas comerciales, con un total de 19.079 usuarios atendidos a lo largo del Atlántico, el Magdalena y La Guajira.

Por su parte, el otro 38% fue efectivo a través de visitas personalizadas, jornadas comunitarias y barridos en territorio, alcanzando 17.619 acuerdos, mientras que el 21% restante, equivalente a 9.589 usuarios, se concretó a través de llamadas a la línea telefónica 115.

A su vez, Air-e informó que ‘Ponte Bacano’ continúa vigente en 2026, los usuarios interesados pueden acceder al plan a través de los canales virtuales o de manera presencial en las oficinas comerciales habilitadas en los tres departamentos.

