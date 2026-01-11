La Alcaldía de Galapa le entregó a la comunidad la primera zona Wi-Fi gratuita del municipio, una iniciativa hace parte de una estrategia integral que combina el acceso a internet con procesos de formación y apropiación tecnológica para distintos sectores de la población.

Durante el acto de entrega, el alcalde Fabián Bonett aseguró que el acceso a internet dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad. “Con esta primera zona Wi-Fi gratuita damos un paso firme para cerrar brechas, apoyar a nuestros estudiantes, emprendedores y a toda la comunidad, y avanzar hacia un Galapa más conectado y competitivo”, afirmó.

El mandatario destacó que el proyecto busca fortalecer la conectividad, reducir la brecha digital y garantizar el acceso equitativo a las tecnologías de la información y la comunicación.

Este proyecto es ejecutado a través de la Secretaría General, liderado por Joan Manuel Vergara Caicedo, y el Enlace TIC Municipal, en el marco de la estrategia Pensando en TIC’s. Como complemento al acceso a internet, la administración municipal ha desarrollado cursos cortos, charlas y talleres sobre el uso responsable del internet, manejo de herramientas digitales, marketing digital, posicionamiento de marcas, redes sociales y fortalecimiento de emprendimientos, dirigidos tanto a jóvenes como a adultos.

Gracias a la articulación con el Ministerio TIC, durante 2024 se logró capacitar a más de 200 estudiantes de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander mediante el programa SENA TIC. Asimismo, en 2025 se gestionó la llegada de la oferta AvanzaTec, con jornadas de socialización y capacitación en instituciones educativas como el Mega Colegio de Villa Olímpica, María Auxiliadora, Antonio Nariño de Paluato y Francisco de Paula Santander.

Vergara Caicedo resaltó que el proyecto va más allá de la conectividad. “Queremos que la comunidad no solo se conecte, sino que aproveche estas herramientas para estudiar, emprender y generar oportunidades”, señaló.

La primera zona Wi-Fi gratuita está ubicada en la plaza principal del municipio, en el sector del Monumento de la Madre. Cuenta con cobertura permanente, servicio las 24 horas del día y un punto de carga para dispositivos electrónicos, convirtiéndose en un espacio seguro y funcional para estudiantes, emprendedor y ciudadanía en general.

Este proyecto se implementa como plan piloto, mientras la administración evalúa la instalación de al menos cuatro zonas Wi-Fi adicionales en el casco urbano, priorizando espacios públicos de alta afluencia. Cabe resaltar que la iniciativa es financiada con recursos propios del municipio, lo que evidencia el compromiso institucional con el desarrollo tecnológico local.

De igual forma, la Alcaldía de Galapa adelanta gestiones para la recuperación y rehabilitación de infraestructuras de conectividad previamente existentes, con el fin de ampliar la cobertura y fortalecer el acceso digital en distintos sectores del municipio.

Con estas acciones, la administración municipal ratifica su compromiso con la modernización del territorio, la inclusión digital y la generación de oportunidades para el desarrollo educativo, social y productivo de los galaperos.