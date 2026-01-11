De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, las familias de la región Caribe hoy pagan menos por el servicio de energía eléctrica. Según cifras de esta cartera, en los últimos dos años las tarifas en la región han disminuido de manera sostenida en más del 28 %, duplicando la reducción a nivel nacional, ubicado en 16 %.

Lea aquí: La pólvora se tomó el fin de año y dejó triste balance en el Atlántico

En el informe se señala que este Gobierno recibió un sector eléctrico con incrementos anuales “desbordados”, cercanos al 25,9 %, muy por encima de la inflación y del crecimiento de los ingresos de los hogares. En ese contexto, el costo del servicio alcanzó picos superiores a $1.200 por kilovatio-hora en la región Caribe, mientras que a nivel nacional superó los $1.000/kWh.

“Recibimos un sector con tarifas desbordadas. Hoy, gracias a decisiones firmes del Gobierno, las familias colombianas pagan menos por la luz y cuentan con mayor estabilidad en sus facturas”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Según Minminas, como resultado de las decisiones regulatorias y de política pública adoptadas desde esta cartera, desde noviembre de 2024 las tarifas de energía han crecido por debajo de la inflación y, durante 2025, ocho de los doce meses registraron variaciones anuales negativas, con reducciones de hasta –4,81 %.

Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, la tarifa de la energía eléctrica registró una caída del 2,54 %, incluso por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en ese mismo periodo se ubicó en 5,10 %, consolidando una reducción real del costo del servicio.

La mayor rebaja se evidencia en las zonas del Caribe atendidas por Air-e —Atlántico, Magdalena y La Guajira—, donde el valor promedio del kilovatio-hora se sitúa en $796/kWh, lo que representa una disminución cercana al 34 %. En los territorios operados por Afinia —Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del Magdalena—, el costo alcanza los $879/kWh, con una reducción promedio del 22 %.

Para el Ministerio, este comportamiento tarifario significa que los hogares del Caribe y del resto del país destinan hoy una menor proporción de sus ingresos al pago del servicio de energía, con ahorros mensuales estimados entre $30.000 y $70.000 para millones de familias.

“La política energética debe servir al bienestar de la gente. Nuestro compromiso es seguir avanzando hacia una justicia tarifaria que garantice un servicio esencial con precios razonables y sostenibles”, expresó Palma.

Finalmente, Minminas reiteró que continuará trabajando en medidas estructurales orientadas a garantizar tarifas justas, fortalecer la regulación del sector, mantener la confiabilidad del servicio y proteger el poder adquisitivo de los hogares, con especial atención en las regiones históricamente más afectadas por los altos costos de la energía, como el Caribe colombiano.