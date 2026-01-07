La Alcaldía de Barranquilla entregó 41 vehículos eléctricos tipo motocarro a trabajadores del servicio de transporte en Puerto Mocho, una medida orientada a dignificar esta labor y a mejorar la movilidad de locales y turistas que visitan esta zona de playa.

Los nuevos vehículos, que reemplazan el uso tradicional de bicicletas adaptadas, permitirán optimizar los tiempos de traslado y reducir el esfuerzo físico que durante años asumieron los bicitaxistas. Cada motocarro tiene capacidad para transportar hasta cinco pasajeros y alcanza una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora.

El alcalde Alejandro Char explicó que esta entrega busca mejorar la calidad del trabajo de quienes prestan este servicio. Señaló que anteriormente muchos trabajadores debían movilizar varias personas en bicicletas, lo que representaba un alto desgaste físico, mientras que ahora podrán hacerlo en vehículos eléctricos, amigables con el medioambiente.

Los motocarros cuentan con una autonomía de entre 70 y 120 kilómetros por carga y un tiempo de recarga aproximado de cinco a seis horas, lo que permite una operación continua durante la jornada laboral. Además, al ser eléctricos, reducen los costos de operación y el impacto ambiental en la zona.

Desde el sector beneficiado, los trabajadores destacaron que esta dotación permitirá ofrecer un mejor servicio a los visitantes. Luis Eduardo Castro, uno de los emprendedores del transporte en Puerto Mocho, aseguró que los nuevos vehículos facilitan prestar un servicio más cómodo y seguro, mejorando la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la playa.

Con esta entrega, la Administración distrital fortalece el transporte local en Puerto Mocho, impulsa el uso de energías limpias y mejora las condiciones laborales de quienes cumplen un papel clave en la atención de turistas y visitantes.