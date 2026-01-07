Luego de que la Contraloría General de la República realizara la primera auditoría de cumplimiento al Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad), identificó la baja ejecución presupuestal de la entidad.

El órgano de control determinó que, aunque el Fondo recibió un total de $1,9 billones por parte del Ministerio de Igualdad y Equidad para su correcto funcionamiento, se establecieron compromisos en contratos por el 25 % del valor apropiado; se obligaron recursos por el 13 % y se realizaron pagos por el 3,08 % del valor total destinado para el funcionamiento de la entidad.

Ante esto, FonIgualidad reiteró que “como patrimonio autónomo constituido mediante un contrato de Fiducia Mercantil entre el Ministerio de Igualdad y Equidad y una sociedad fiduciaria pública, no le aplica el principio de anualidad y por ello el presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2023 se ejecutó durante el año 2024”.

Durante la investigación, se conoció que el Ministerio trasladó en diciembre de 2023 $469.047 millones al FonIgualdad, entidad que ejecutó el 25,30% durante la vigencia 2024 que corresponden a $118.652 millones. En cuanto a gastos de funcionamiento, según el reporte suministrado por la entidad, se evidenció que FonIgualdad tuvo una ejecución del 98%, con compromisos por $13.040 millones.

Asimismo, en gastos de inversión se determinó que, dentro de la ejecución presupuestal de la vigencia auditada, 12 de 25 programas no presentan ejecución. Los programas con mayor ejecución fueron: Jóvenes en Paz (87%) y Programa Nacional del Cuidado (85%).

En ese orden de ideas, se estableció que la entidad no realizó una adecuada gestión, ya que utilizó los recursos para atender solamente el 25% de los programas dirigidos a superar las brechas poblacionales existentes en el territorio nacional, situación que impacta directamente a grupos de mujeres, personas con discapacidad, comunidades étnicas, campesinos, entre otros, que integran el núcleo de beneficiarios a los cuales van dirigidos estos programas.

Por otra parte, se determinó como resultado del análisis contractual, que FonIgualdad presenta deficiencias de planeación en el convenio relacionado con el Programa Jóvenes en Paz, que suscribió con la Unión Temporal Territorio y Paz - UTTP por $175.311 millones, en donde se evidenció la baja ejecución del objeto contractual.