Tras diferentes modificaciones y debates, las diferentes facultades de la Universidad del Atlántico, así como los representantes del paro, la planta docente y las directivas de la alma mater, firmaron el pasado martes los acuerdos pactados en la mesa de garantías, que incluyen un retorno a clases para el semestre 2026-l desde el próximo 24 de marzo.

De igual manera, la comunidad estudiantil que no logró culminar el semestre 2025-ll tras los dos meses de paro reanudará sus actividades académicas desde el 15 de enero y se extenderán hasta el 20 de febrero.

En ese sentido, habrá un período de adaptación entre el inicio de las actividades del semestre anterior hasta el 23 de enero, donde se brindará acompañamiento institucional a los estudiantes, y no se tomará nota ni registro de asistencia.

Posteriormente, se llevarán a cabo las actividades correspondientes de cada facultad hasta entrar a un período de evaluaciones finales entre el 6 y el 13 de febrero. Los exámenes supletorios irán a partir de la fecha posterior a las pruebas finales y se extenderán hasta el 14 de febrero.

Cabe resaltar que aquellos estudiantes que deseen retirar una materia lo podrán hacer por el estatuto estudiantil durante el período de adaptación.

Otros acuerdos

La comunidad estudiantil participó en la aprobación de 65 puntos de garantías construidos colectivamente en la mesa de este lunes.

Algunos de estos puntos contemplan que los profesores y estudiantes puedan acordar conjuntamente el porcentaje de las notas tomadas durante el período de reanudación de clases para el semestre 2025-ll.

Sumado a esto, se acordó que las notas tomadas en el periodo entre el 27 de octubre del 2025 hasta la fecha de levantamiento del paro no se tengan en cuenta, ya sean provisionales o condicionales, a excepción de aquellas que tuvieron prácticas certificadas.

Por otro lado, hubo un consenso con otorgar flexibilidad para la realización de actividades para la población con limitaciones físicas, con discapacidades y los estudiantes foráneos.

Así las cosas, se prevé la aplicación de actividades de forma virtual, asincrónica, mixta o remota sincrónica para estos grupos.

Otras consideraciones tienen que ver con que los estudiantes de Medicina tendrán una semana tras culminar las clases el 6 de febrero para ejercer su matrícula académica y luego comenzar sus clases.

Según el Departamento de Admisiones de la alma mater, todo período de tiempo extra para clases que se tome después del 6 de febrero tendrá que ser añadido hasta después del cierre del semestre 2026-ll el 18 de diciembre.

Posibles riesgos jurídicos

La designación del rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, por parte del Ministerio de Educación, se encuentra bajo la lupa de varios expertos y juristas debido al “grave riesgo” jurídico que puede acarrear la falta de una posesión oficial del funcionario para el cargo en la institución.

Hasta el momento, ni la Gobernación del Atlántico ni el Consejo Superior han realizado diligencia alguna de posesión, ni tampoco existen documentos o actuaciones administrativas que acrediten dicho acto.

Ante este panorama, el abogado Iván Cancino explicó a EL HERALDO que –en su concepto profesional– cualquier acto realizado por Castillo Pacheco al interior de la alma mater no tiene validez.

“Estoy absolutamente seguro de que cualquier nombramiento en un cargo debe posesionarse de alguna manera ante el Ministerio de Educación; en este caso tendría que hacerlo independientemente de que no se han arreglado sus procesos en la Procuraduría”, dijo a EL HERALDO.

Puso de presente que: “Yo advertí esta situación en su momento con la firma de los diplomas de los graduandos del mes de diciembre, porque son unos documentos ilegítimos con su firma. Inclusive, en su momento esos diplomas fueron firmados por el rector Leyton Barrios y los mandaron a modificar para que tuvieran la firma de Castillo”.

Es importante mencionar que en la Procuraduría también permanece activo un proceso para investigar las sanciones que se impusieron en su momento al actual rector de la alma mater.