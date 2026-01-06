Como parte de los balances realizados durante lo que fue la gestión de la administración departamental en el 2025, la Gerencia de Plazas y Parques de la Gobernación del Atlántico destacó un balance positivo en su política institucional orientada a la recuperación, sostenibilidad y activación del espacio público.

Lea más: Retorno a clases en Uniatlántico: hay incertidumbre por firma de garantías a estudiantes

Durante la vigencia, se ejecutó un programa de mantenimiento continuo que permitió atender 60 escenarios deportivos, recreativos y comunitarios y esto garantiza su uso permanente y las condiciones adecuadas para la convivencia ciudadana.

En materia de nuevas obras, la administración departamental entregó escenarios estratégicos como la cancha La Candelaria en Galapa, el polideportivo de Soledad 2000 y la plaza parque de Aguada de Pablo, además de culminar al 100 % la ejecución física del Mercado Sazón en Puerto Colombia, un proyecto clave para el las artesanías, el turismo y la economía local.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó el impacto social de estas inversiones: “Las plazas, parques, playas y escenarios que recuperamos o construimos son nuestra apuesta por la convivencia, el turismo y el bienestar de la gente. Creemos, sin ninguna duda, que el espacio público bien planeado y sostenido transforma vidas y fortalece el desarrollo de nuestros municipios”, expresó el mandatario.

Así también lo relaciona Jorge Ávila, gerente de Plazas y Parques: “En este 2025 logramos consolidar nuestra política institucional de espacios públicos que mejoran la vida de la gente. Nos encargamos de espacios para el disfrute del deporte y la recreación en sociedad, al tiempo que fortalecimos puntos de encuentro para la comunidad”, afirmó.

Ordenamiento de playas

De manera paralela, avanzaron las obras de ordenamiento de playas en sectores rurales como Punta Silleros en Piojó, así como en las playas urbanas de Puerto Colombia, Miramar y Pescadores, que contribuyen a una oferta turística organizada, segura y sostenible.

En materia de turismo, el Muelle 1888 se consolidó como el principal destino turístico del Atlántico al superar el millón de visitantes en su primer año de operación y registrar cifras históricas en ventas para los establecimientos que allí operan.

Otro de los hitos del año fue la contratación de nuevas obras que iniciarán su ejecución próximamente, entre ellas el Gran Malecón del Bicentenario de Suan, la Plaza Central de Juan de Acosta y varias plazoletas de identidad en Santa Verónica, Palmar y Manatí, proyectos presupuestados en una primera fase de $60.000 millones y que buscan fortalecer el sentido de pertenencia y dinamizar la economía cultural y popular de los territorios.

Lea más: Nueva jornada de protestas en peaje de Sabanagrande para exigir tarifa cero

Resultados similares se han evidenciado en las playas del Country y Sabanilla, así como en el Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey, que en 2025 obtuvo el reconocimiento internacional de Bandera Azul, lo que ratifica el compromiso del departamento con la calidad ambiental y el turismo responsable.