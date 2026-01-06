El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera Reyes, hizo un llamado enérgico a los padres de familia y cuidadores para que refuercen la vigilancia y el cuidado de los menores de edad, luego del reciente caso en el que un niño y su madre resultaron con quemaduras de consideración.

Lea aquí: Policía refuerza prevención y seguridad en playas de Puerto Colombia y Salgar

La Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Salud, reiteró la necesidad de mantener una supervisión permanente sobre los niños, velando por su bienestar, salud y seguridad, con el fin de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

“Hoy, gracias a Dios, podemos dar un parte de tranquilidad a la comunidad. Se trata de una situación que aún está siendo evaluada por las autoridades competentes”, señaló el funcionario.

Barrera Reyes precisó que el menor permanece hospitalizado en la Clínica Adela de Char, en el municipio de Soledad, donde ha recibido atención oportuna por parte del personal médico especializado. “El niño ha evolucionado de manera satisfactoria, aunque continúa con pronóstico reservado y bajo estricta observación médica”, indicó.

Lea también: Mineducación activó ‘plan de choque’ para atender población migrante venezolana

En cuanto a la madre del menor, el secretario informó que se encuentra hospitalizada en la Clínica Universidad del Norte, donde recibe manejo por cirugía plástica, con una evolución favorable gracias a la atención integral del equipo de salud.

“El llamado es a que todos estemos vigilantes de nuestros niños, pendientes de ellos en todo momento y a mantenerlos alejados de cualquier situación de peligro. Estas circunstancias nos recuerdan la importancia del cuidado responsable y la prevención en el hogar”, enfatizó.

Finalmente, la Administración Municipal reiteró su compromiso con la protección de la infancia y aseguró que continuará trabajando de manera articulada para garantizar la atención en salud y el bienestar de la comunidad soledeña.