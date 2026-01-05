Como auguro popular de la llegada de las primeras cabañuelas de Enero, al caer la primera lluvia del año sobre la ciudad Barranquilla, el fenómeno dejó al descubierto una problemática recurrente en varios sectores de la ciudad: la acumulación de basuras en arroyos y sistemas de drenaje.

A pesar de que la lluvia no se extendió por muchas horas del mediodía del domingo, fue lo suficiente para arrastrar las basuras acumuladas a lo largo del cauce en el arroyo Don Juan, a la altura del sector El Ferry. Generando a su vez, afectaciones puntuales en su desembocadura y que obligaron a la activación de labores de limpieza por parte de las autoridades distritales y la empresa operadora del servicio de aseo triple AAA.

Intervención previa

Según José Luis Romero, gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura, este punto del arroyo Don Juan es considerado crítico durante la temporada de lluvias, debido a que recoge residuos provenientes de un recorrido de aproximado de siete kilómetros.

Romero indicó que, como parte de las acciones preventivas adelantadas en el segundo semestre de 2025, la ADI ejecutó labores de limpieza logrando retirar cerca de 1.600 metros cúbicos de residuos, de los cuales alrededor de 1.000 metros cúbicos correspondieron específicamente al tramo ubicado en El Ferry, el cual quedó completamente despejado a finales de diciembre de 2025.

Sin embargo, el lunes volvió a evidenciarse la presencia de desechos en la desembocadura del arroyo.

“Se presentó nuevamente acumulación de basura, principalmente residuos livianos como icopor y plásticos, que no son orgánicos ni pesados, lo que evidencia un problema de disposición inadecuada de residuos a lo largo del cauce”, señaló el funcionario.

De manera articulada, la triple AAA puso en marcha el Plan Operativo de Limpieza de Rejillas, que contempla el despliegue de personal según la cantidad de puntos impactados en la ciudad.

Una vez cesó la lluvia, más de 1.000 operarios de aseo, conocidos como “escobitas”, se movilizaron en distintas zonas de Barranquilla realizando el servicio de limpieza y liberación de las rejillas obstruidas por residuos sólidos, permitiendo así restablecer el flujo del agua y mejorar de manera inmediata las condiciones de aseo, movilidad y seguridad en las vías.

Como lo son las labores en el arroyo Don Juan, que continuará durante los próximos días, debido a las condiciones del terreno y a su cercanía con el río Magdalena.

“Fue efectivo haber tenido los arroyos limpios. No se registraron eventos graves. Lo que encontramos corresponde, en su mayoría, a basura arrojada de manera inadecuada por la comunidad”, precisó Romero.

