En medio de la incertidumbre que afronta Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro Moros a manos de las autoridades estadounidenses, el futuro de la empresa petroquímica Monómeros (filial de Pequiven con sede en Barranquilla) se encuentra a la expectativa ante el proceso de transición hacia un nuevo gobierno en el mediano y largo plazo.

Esta compañía, que se dedica a la producción y comercialización de fertilizantes, así como de otros químicos, ha sido en los últimos años un actor importante en la industria y la agricultura tanto de Venezuela como del país.

Sin embargo, al día de hoy opera con una licencia OFAC general, que le ha limitado la capacidad para conseguir capital de trabajo para comprar y pagar los fertilizantes que importan. Es decir, tiene una licencia que limita las operaciones financieras con las entidades de financiamiento internacional y nacional.

En ese sentido, algunos académicos como Víctor Mijares, experto en geopolítica latinoamericana, seguridad internacional y política exterior de petroestados, afirmaron que Estados Unidos tendrá que tomar una decisión sobre la operatividad de esta empresa.

“Quien sea que lleve las riendas en Venezuela va a tomar una decisión de qué hacer con la junta directiva, pero esta es una compañía con una serie de pasivos que algunos consideran inviables y probablemente así sea desde el punto de vista operativo, pero también puede ser el momento para convertirla en una autoridad petrolera en el país, junto con el Ministerio de Minas y Energía; este es uno de los caminos a seguir”, explicó.

Puso de presente que “habrá que esperar la inyección de recursos que anunció Trump, porque sabremos que podría ir a la empresa, pero no creo que ellos sean prioridad en estos momentos”.

Con respecto a una transición, Mijares comentó que: “Hay que tener precaución, especialmente con las expectativas que hay sobre Monómeros; eso sí, tenemos que empezar a creerle a la administración Trump lo que dice porque se viene cumpliendo y de ahí depende la estabilidad de las industrias”.

Otros escenarios

En contraste con lo anterior, Gabriel Orozco, sociólogo de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, resaltó que Monómeros puede convertirse en la joya de la corona para Estados Unidos.

“En la medida en que Trump y los Estados Unidos hagan una apertura de las relaciones comerciales a nivel global, esta empresa saldría de la lista OFAC y habría una reactivación. Esto es lo que busca EE. UU., que Venezuela aumente su participación en el mercado”, dijo.

Orozco aclaró que “estos escenarios optimistas también pueden repercutir en que se pueda vender Monómeros a empresas como Ecopetrol y así se dé paso a una mayor producción de petróleo”.

Otro panorama más pesimista podría apuntar a “casos como el de Siria, en donde hay facciones divididas que no logran ceder el poder y, en el caso del proceso de transición de gobernanza de Venezuela, las empresas como Monómeros caerían en un limbo”.

Otros expertos en Colombia también concordaron en que “la junta directiva de la empresa va a cambiar pase lo que pase, dependiendo de los intereses del nuevo Gobierno, y que Colombia no debe tener injerencia alguna en involucrarse en estos procesos”.

Lo anterior viene a colación debido a que Monómeros se ha convertido en objetivo estratégico para el Gobierno de Petro para fortalecer la soberanía productiva y garantizar la seguridad alimentaria nacional.

Cabe recordar que desde el Ejecutivo se cruzaron datos financieros de la compañía para que la valoración de la misma sea similar entre ambas partes en el precio”.

En su momento, el Minminas detalló que hay distintas versiones sobre su valor: “Se habla de que Monómeros cuesta USD 70 millones o incluso USD 350 millones”.

¿Es viable traer gas venezolano a Colombia en el contexto actual?

La discusión sobre una posible importación de gas venezolano hacia Colombia no debería estar sobre la mesa. Para el profesor Víctor Mijares, este país sudamericano no está “en condiciones” de exportar gas hacia nuestro país, y mucho menos ante la situación actual.

“La promesa de traer gas de allá siempre ha sido una mentira de Maduro y de Petro. Ni siquiera antes de la captura del presidente venezolano era una posibilidad, porque no existen las condiciones; hay que tener cuidado ahora en este proceso de transición por las ideas que haya respecto a este tema”, mencionó.

Por su parte, Gabriel Orozco, sociólogo, manifestó que: “En una eventual reactivación de negocios estratégicos se podría permitir, por supuesto, la exportación de gas venezolano a Colombia y hasta a otros mercados, especialmente por todo lo que significa para nuestro país el gas para los proyectos estratégicos”.

De esta manera, es importante recordar que el presidente Nicolás Maduro fue quien manejó en su momento la idea de “donar” gas a Colombia para ayudar a los sectores fronterizos del territorio nacional.