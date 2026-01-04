Un grupo significativo de venezolanos adelantó una manifestación en la Plaza de la Paz en la tarde de este sábado 3 de enero, horas después de que Estados Unidos anunciara la captura del presidente Nicolás Maduro.

Esta población celebra, con bandera en mano y un equipo de sonido, la detención del máximo mandatario venezolano perpetrada a través de un ataque militar por tropas estadounidenses.

Los migrantes del vecino país demostraron su felicidad a través de una concentración eufórica y cultural. Además, muchos afirmaron tener la intención de retornar a su hogar.

“Estamos bastante emocionados por lo que ha sucedido con el dictador Maduro. Gracias a Dios todo fue estratégicamente bien planeado y no hubo tanta sangre derramada como se tenía previsto. Estamos a la expectativa de lo que se presente en los últimos días”, expresó David Cabarcas.

Aclararon que no celebran los bombardeos, sino el nuevo paso que da el país para derrocar la dictadura del Gobierno venezolano.

“Estamos llenos de regocijo porque tenemos un poquito de esperanza. No es una situación fácil; nosotros no estamos celebrando un bombardeo, no estamos celebrando un triunfo, porque esto apenas comienza, pero sentimos que es esa luz al final del túnel que necesitaban los venezolanos para poder salir de esa dictadura que ya lleva veintiséis años en el gobierno”, expresó Denis González, una joven de 19 años.

Maduro ya aterrizó en Nueva York

De acuerdo con la Agencia EFE, el avión militar Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas.

El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.