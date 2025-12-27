Barranquilla se prepara para despedir 2025 y darle la bienvenida al nuevo año. Por ello, y con el fin de garantizar el disfrute de las familias barranquilleras y de los visitantes que deseen recibir 2026 en los principales atractivos turísticos de la ciudad, el Distrito definió horarios especiales de funcionamiento.

Desde su apertura en 2017, el Gran Malecón se ha consolidado como un punto de encuentro donde cientos de familias se reúnen para celebrar la Navidad y recibir el nuevo año en un ambiente familiar y libre de pólvora.

Para este año, el horario de operación del Gran Malecón el 31 de diciembre será de 6:00 a. m. a 2:00 a. m., mientras que el 1 de enero de 2026 abrirá de 10:00 a. m. a 11:00 p. m.

Asimismo, la oferta gastronómica de Manglares del Río, La Madriguera del Río, A Bocas del Río, Jardín del Río y los diferentes puntos comerciales estará disponible para que las familias y visitantes compartan alrededor de los sabores que caracterizan esta temporada llena de tradición.

El Caimán del Río también estará listo para darle la bienvenida a 2026 desde el primer mercado gastronómico de la capital del Atlántico. El 31 de diciembre, sus puertas estarán abiertas de 10:00 a. m. a 2:00 a. m., y el 1 de enero las cocinas operarán desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 a. m.

Orlando Amador

El Distrito recordó que en el Gran Malecón no habrá fuegos pirotécnicos, pensando en el bienestar de las mascotas que acompañan a las familias durante la celebración. Además, se recomienda a los visitantes abrigarse adecuadamente por las fuertes brisas de la temporada, cuidar sus pertenencias y vigilar a los niños y las mascotas.

Para quienes se movilicen en vehículo, estarán habilitadas las celdas de parqueo ubicadas sobre la Avenida del Río.

Ecoparque Ciénaga de Mallorquín

Durante la temporada de fin de año, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín se consolida como una alternativa para quienes buscan conectarse con el tesoro natural de la ciudad.

El 31 de diciembre estará abierto en su horario habitual, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., mientras que el 1 de enero de 2026 operará de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., ofreciendo a los visitantes un contacto directo con la naturaleza para cerrar 2025 y recibir el nuevo año.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA/Josefina Villarreal Recorrido por la segunda fase de lña Ciénaga Mallorquín.

Censo navideño de aves este 28 de diciembre

El Ecoparque Ciénaga de Mallorquín será escenario del censo navideño de aves este 28 de diciembre. A partir de las 6:00 a. m., se desarrollará una jornada de ciencia ciudadana en cuatro localidades del círculo Armando Dugand: Lagos de Caujaral, Gran Malecón, Palermo (Vía Parque Isla de Salamanca) y este importante ecosistema de Barranquilla.

Durante la actividad, los visitantes y avistadores podrán contar y registrar las aves que habitan la ciénaga. La jornada es organizada por Atlántico Birding y la Sociedad de Observadores de Aves del Atlántico, y resalta la riqueza avifaunística de la ciudad, hogar del trepatroncos pico de lanza (Dendroplex picus dugandi), subespecie endémica de Colombia y símbolo del legado ornitológico de la región.

Para más información, la comunidad puede consultar en Instagram @Atlanticobirding. Además, pueden conocer la agenda y novedades a través de las cuentas @GranMaleconBaq, @CaimandelRio y @CienagaDeMallorquin.

Luna del Río y Riobús Karakalí

La recién inaugurada Luna del Río y el Riobús Karakalí funcionarán en su horario habitual durante la temporada de cierre de año, invitando a la ciudadanía a dejarse sorprender, celebrar y disfrutar del río. La programación especial puede consultarse en @GranMaleconBaq.