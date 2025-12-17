Soledad fue escenario de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Personería Municipal, un ejercicio de participación ciudadana en el que se socializaron los avances y resultados de la gestión correspondiente a la vigencia 2025, en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015.

Leer más: Con tutela, rector Barrios busca tumbar orden del Mineducación

Durante el encuentro, el personero municipal, Benjamín Enrique Latorre Araujo, presentó las acciones adelantadas en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, así como la vigilancia de la conducta de los servidores públicos y la salvaguarda del interés general, funciones propias del Ministerio Público en el ámbito local.

El funcionario resaltó que la rendición de cuentas fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones y reiteró el compromiso de la Personería de mantenerse cercana a la comunidad, escuchando, atendiendo y acompañando a los soledeños en la defensa de sus derechos.

Lea más: Soledad se prepara para la feria de movilidad ‘Navidad Segura’ con múltiples beneficios

Entre los principales ejes expuestos se encuentran la atención y seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, la intervención en problemáticas asociadas a los servicios públicos domiciliarios, la atención integral a víctimas del conflicto armado, la protección del derecho a la educación y la salud, así como el acompañamiento en escenarios de protesta social y control ciudadano.

En su informe, la Personería también incluyó un análisis del contexto laboral del municipio. De acuerdo con cifras del DANE, el área metropolitana de Barranquilla y Soledad registró una tasa de desempleo del 9,2 % entre agosto y octubre de 2025, lo que representa una reducción de tres puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, se socializaron los avances del Observatorio de Derechos Humanos, las jornadas de “Personería al Barrio”, las acciones con enfoque de mujer y género, medio ambiente y bienestar animal, así como los procesos de fortalecimiento institucional y gestión documental orientados a preservar la memoria institucional y garantizar el acceso a la información pública.

Le puede interesar: Air-e detecta transformadores ilegales y conexiones fraudulentas en Malambo y Soledad

Al cierre de la audiencia, la Personería Municipal de Soledad reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las instituciones y la ciudadanía, promoviendo la transparencia, la participación activa y el respeto por los derechos constitucionales.