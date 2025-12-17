La empresa Air-e Intervenida continúa adelantando acciones contundentes para combatir el hurto de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, con el fin de proteger la prestación del servicio y garantizar la seguridad de los usuarios.

Como parte de estos operativos, en un procedimiento realizado en inmediaciones del corregimiento de Caracolí, zona rural del municipio de Malambo, fueron encontrados nueve transformadores instalados de manera ilegal, los cuales habían sido conectados a la red eléctrica sin la debida autorización de la compañía. Según se conoció, estos equipos suministraban energía a bodegas en proceso de construcción en el sector.

De igual manera, en el municipio de Soledad, las autoridades detectaron una línea directa por fuera del sistema de medición en un almacén de medicamentos ubicado en la calle 80 con carrera 14B, en el barrio Los Almendros, con la cual se evadía el pago real del consumo de energía.

Air-e Intervenida reiteró que el hurto de energía o defraudación de fluidos está tipificado como delito en el Código Penal colombiano. Además, advirtió que la manipulación indebida de las redes eléctricas no solo afecta la calidad y continuidad del servicio, sino que también pone en grave riesgo la vida de las personas.

La empresa aseguró que continuará realizando operativos permanentes para identificar estas prácticas ilegales y proteger tanto la infraestructura eléctrica como la seguridad de la comunidad.