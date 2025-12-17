Con el objetivo de fortalecer la cultura vial y promover una movilidad segura durante la temporada decembrina, el Instituto de Tránsito de Soledad realizará este jueves 18 de diciembre la feria de movilidad 'Navidad Segura’, un espacio pedagógico y de servicio dirigido a todos los actores viales del municipio.

La jornada se llevará a cabo en la calle 23 con carrera 19, en el horario de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde, y ofrecerá importantes beneficios como cambiatón de cascos de seguridad, prescripción de comparendos, descuentos en el SOAT, revisión técnico-mecánica, cursos de conducción y cambio gratuito de luces para motocarros.

El evento contará con el apoyo de la empresa privada y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que dispondrá de espacios informativos y didácticos con simuladores para conductores, motociclistas, peatones y demás actores viales, con el fin de generar conciencia sobre la importancia de cuidar la vida en las vías.

Así lo confirmó el director del Instituto de Tránsito de Soledad, Santander Donado, quien destacó que la feria busca facilitar el cumplimiento de las normas de tránsito y fomentar comportamientos responsables.

“Pensamos en una feria donde todos los asistentes puedan acceder a diferentes beneficios y actividades orientadas al respeto por las normas de tránsito. Esperamos una asistencia masiva para que, sin excusas, podamos movilizarnos con nuestros documentos en regla por el municipio”, señaló.

En el caso de los motociclistas interesados en el cambiatón de cascos, deberán presentar un casco viejo o deteriorado y cancelar 90 mil pesos, a cambio de recibir un casco nuevo y certificado por la empresa Xtrong – Xecuros.

Con esta iniciativa, el Instituto de Tránsito de Soledad reafirma su compromiso con la seguridad vial, el bienestar de la comunidad y la construcción de una movilidad más segura y sostenible durante las festividades de fin de año.