Se mueve el ajedrez político en el Atlántico de cara a las elecciones legislativas del próximo año. Tres concejales y tres diputados presentaron su renuncia a sus curules para enfilar sus esfuerzos por un escaño en el Congreso de la República.

Estas salidas dan paso a una reconfiguración en ambas corporaciones, dando cabida a la llegada de nuevos rostros a esta corporación para dar continuidad al trabajo legislativo desde lo local, procurando por la atención de las necesidades de las comunidades.

Samir Radi y Estefanel Gutiérrez, del Partido Cambio Radical, y Juan Camilo Fuentes, del Partido Conservador, dejan atrás sus sillas en el cabildo distrital tras varios años de servicio a las comunidades de la capital del Atlántico.

Por su parte, el liberal Camilo Torres Villalba, junto a Welfran Mendoza y Gonzalo Baute, de Cambio Radical, fueron los miembros de la Asamblea departamental con miras a conquistar un escaño en el Congreso de la República.

Los cambios en el Concejo

Frente a este panorama, la bancada de Cambio Radical se renueva parcialmente con la llegada de Fabián Monsalvo y Michael Andrés Flórez a la bancada oficialista en el cabildo distrital.

Monsalvo, quien es un reconocido gestor social de la ciudad, obtuvo 9.757 votos en la contienda de 2023, ubicándose en el décimo renglón de este listado, de acuerdo con los registros de la Registraduría. Por su parte, Flórez —quien cuenta con más de 15 años de trabajo social en el sur de la ciudad— alcanzó 5.599 sufragios en los comicios y se quedó con el undécimo lugar.

Cabe anotar que el primer llamado a asumir esta curul es Leyton Barrios debido a que obtuvo 10.593 votos. Sin embargo, actualmente se desempeña como rector de la Universidad del Atlántico y, a pesar de los crecientes cuestionamientos a su designación, el abogado Iván Cancino —quien lidera su defensa— aseguró que no dará un paso al costado.

Por esa razón se da por descontada una renuncia por parte de Barrios a dicho cargo para volver al cabildo distrital, corporación a la cual perteneció en el periodo entre 2020-2023.

Por su parte, Oswaldo Díaz Insignares —quien seguía en la lista con 9.757 votos— falleció en marzo de 2024 tras sufrir un infarto en la Clínica del Caribe. Díaz Insignares tuvo una experiencia de más de 20 años como miembro del Concejo.

La bancada de Cambio Radical es la más fuerte en el cabildo distrital. Rachid Correa, Juan David Abisambra, José Trocha, Santiago Arias y Mary de Chaín son los otros miembros de esta colectividad que se mantienen en este espacio legislativo.

En las toldas azules, por su parte, la salida de Fuentes permite la llegada de David Botero Zuluaga, quien obtuvo 3.271 votos en dicha contienda electoral.

Zuluaga —quien es oriundo de Medellín, padre de ocho hijos y reconocido miembro de la comunidad católica Lazos de Amor Mariano— tomó posesión de este cargo en la mañana de este viernes ante el actual presidente de la mesa directiva del Concejo, el también conservador Andrés Felipe Ortiz.

La bancada conservadora, que se consolida como la segunda más numerosa, la completan Cinthya Acosta, Juan José Vergara y Alexis Castillo.

Aunque el concejal Antonio Bohórquez participó en la consulta del Pacto Histórico para la conformación de la lista a la Cámara de Representantes, finalmente no presentó su nombre a dicha corporación, por lo que seguirá en el cabildo distrital.

En la Asamblea

Cambio Radical, que es la bancada más numerosa en la Duma, tendrá una renovación importante. Roberto Rodríguez, quien ya estuvo en esta corporación en el periodo anterior, y Francisco Sánchez son los siguientes en la lista; por ende, asumirán las curules vacantes.

Rodríguez obtuvo 32.276 votos en dichos comicios y estuvo ad portas de conseguir un pase directo a la Asamblea, que finalmente quedó en manos de la liberal Lourdes López.

Sánchez, quien es reconocido en el departamento por ser el presidente de la Liga de Fútbol del Atlántico y gerente del Barranquilla FC, consolidó 26.441 sufragios.

Por último, en la bancada liberal también habrá cambios con la llegada de María Eugenia Rodríguez Consuegra, quien obtuvo 3.433 votos y se quedó con el quinto renglón de la lista. Su arribo se da por la salida de Camilo Torres al Senado.