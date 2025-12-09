Un día después de la tradicional noche de velitas, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó –de forma preliminar– que en el país se registraron 172 lesionados por uso de pólvora. De ese número, 86 (30.8 %) corresponden a menores de 18 años, y de estos, 14 casos se encontraban con adultos bajo efectos del alcohol.

La entidad indicó, además, que entre el primero y la mañana de este lunes 8 de diciembre en el país se han contabilizado 279 casos de lesionados por pólvora, lo que representa una reducción del 28.3 % con respecto al mismo corte en 2024.

A la fecha, según el INS, no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica, ni casos de intoxicaciones por fósforo blanco ni licor adulterado.

En el Distrito

En la actual temporada, Barranquilla ha tenido una disminución del 65.0 % al reportar siete casos. En el 2024, a corte de esta fecha, se habían registrado 20.

La Alcaldía de Barranquilla indicó que 6 de estos casos se presentaron en la noche de velitas, de los cuales, uno solo corresponde a menor de edad y los otros son adultos.

Los adultos de 23, 32, 23, 29 y 69 años residen en los barrios La Paz, Montes, Las Delicias, El Golf y Villa Santos; según el reporte médico, presentan heridas de quemaduras en miembros superiores y una lesión ocular ocasionadas por manipulación de artefactos pirotécnicos como totes y volcanes.

Josefina Villarreal

En ese sentido, del reporte del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) se desprende que se trata de cinco personas de sexo masculino y una de sexo femenino.

Además, el menor de 10 años es residente en el barrio El Bosque y se encuentra en observación médica al presentar daño ocular ocasionado por la manipulación de un tote.

El Distrito indicó, además, que la mayoría de los pacientes recibieron atención médica oportuna; algunos se encuentran en observación y otros recibieron manejo ambulatorio y fueron dados de alta.

“Queremos insistir en el cuidado de los niños; no existe pólvora inofensiva, estos elementos explosivos y manipulados por personas inexpertas causan quemaduras graves, mutilaciones, intoxicaciones y pérdida de visión y oídos”, afirmó Stephanie Araujo Blanco, secretaria distrital de Salud.

Es de anotar que la Secretaría de Salud del Distrito, las EPS e IPS de la ciudad mantienen la vigilancia y el monitoreo de lesionados por pólvora durante las fiestas de Navidad y fin de año.

Cifras departamentales

Por otro lado, en el departamento del Atlántico se han notificado 12 lesionados por pólvora. De estos, 7 ocurrieron durante la noche del 7 de diciembre, 4 más en la madrugada del 8 y un caso adicional que se presentó el pasado 3 de diciembre.

De acuerdo con la administración departamental, la cifra representa un descenso del 43% frente al mismo periodo del año 2024, cuando entre el 1 y el 8 de diciembre se notificaron 21 casos, de los cuales, tres ocurrieron el 7 de diciembre y 17 más el 8 del mismo mes.

Cabe señalar que, según el reporte de la autoridad sanitaria departamental, 7 de los lesionados corresponden a adultos que se encontraban bajo efectos del alcohol, un factor que continúa incidiendo en la ocurrencia de estos eventos.

En el análisis por edad, 8 casos corresponden a adultos y 4 a menores de 18 años. Por tipo de artefacto involucrado se registraron 4 lesiones por totes, 2 por voladores, 2 por fuegos pirotécnicos, uno por volcán, uno por pito y 2 por otros artefactos no relacionados. La distribución por municipios es la siguiente: Suan (2), Santo Tomás (2), Sabanagrande (2), Galapa (1), Santa Lucía (1), Palmar de Varela (1), Malambo (1), Soledad (1) y Usiacurí (1).

Josefina Villarreal Soledad.-Residentes de diversos barrios del municipio de Soledad, Atlántico, encienden cientos de velas sobre las aceras y calles, iluminando la tradicional Noche de Velitas (8 de diciembre), una festividad que marca el inicio de las celebraciones navideñas en Colombia. A pesar de las advertencias sobre seguridad, el fervor popular se manifiesta también con la masiva quema de juegos pirotécnicos, volcanes y 'voladores' en el cielo nocturno, creando un espectáculo de luces y estruendo que, aunque arraigado en la costumbre, genera preocupación en las autoridades locales

La mayoría de los casos, según las autoridades, fue por manipulación directa y dos eran observadores; la mayoría de los casos ocurrieron en la vía pública.

“Si bien observamos una reducción frente al año anterior, 12 lesionados siguen siendo 12 emergencias que pudieron evitarse. Cada caso implica dolor, secuelas y una activación del sistema hospitalario que es completamente prevenible”, afirmó el secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán.

Casos en la región

Pese a las prohibiciones y campañas de prevención, los casos de quemados por pólvora se presentaron en Sucre y Cesar durante esta celebración.

En Sucre ya son cinco lesionados en lo corrido de diciembre, incluidos tres casos recientes en Corozal; entre ellos, dos menores de edad.

El reporte oficial indicó que uno de los afectados es un hombre de 26 años que se quemó algunos dedos de una de sus manos al manipular la noche del domingo 7 de diciembre un tote.

Sus quemaduras son de primer grado; mientras que otro es un niño de 11 años que también manipulaba un tote la madrugada de este lunes festivo y tiene quemaduras de segundo grado.

Los dos primeros casos de quemados con pólvora en este territorio cobijan a mayores de edad, uno de ellos en el municipio de San Benito.

En cuanto al departamento del Cesar, la Secretaría de Salud indicó que a la fecha van 11 afectados, de los cuales, 4 corresponden a niños (36 %) y 7 a adultos (64 %) del total de la notificación.

Los municipios con incidencia son: Valledupar (3), Aguachica (2), Curumaní (2), La Jagua de Ibirico (2), Agustín Codazzi (1) y Pelaya (1). Las edades de los lesionados van de los 3 a los 36 años y el artefacto que produjo más quemaduras fue el tote, con 8 casos (72.3 %). Los lesionados han sido atendidos en diferentes hospitales y clínicas de acuerdo al lugar de ocurrencia.

Por su parte, desde la Alcaldía de Valledupar detallaron que los casos notificados sucedieron en los barrios Álamos II, El Oasis y Altos de Pimienta, donde un adulto de 36 años y dos menores de 3 y 17 años resultaron lesionados por artefactos pirotécnicos como totes y voladores.

Panorama en el país

Las entidades territoriales con mayor número de casos son: Antioquia, con 47 casos; Bogotá, 18; Cauca, 16 casos; Cali, 14; Córdoba, 13; Norte de Santander, 13; Nariño, 12; Caldas, 11; Boyacá, 10; Magdalena, 10; Cundinamarca, 9; Santander, 8; Bolívar, 5; Quindío, 5; Risaralda, 5; Buenaventura, 4; La Guajira, 4; Huila, 4; Meta, 4; Sucre, 4; Tolima; Casanare, 3; Guaviare, 2; Santa Marta, 2; Arauca, 1; Caquetá, 1; Cartagena, 1; Chocó, 1; y Putumayo, con un caso.

El panorama en otras ciudades capitales es el siguiente: Medellín lidera con 25 casos, seguida de Cúcuta (8), Montería (6), Pasto (7), Manizales (4), Pereira (4), Armenia (4), Popayán (3), Riohacha (3), Yopal (2), San José del Guaviare (2), Bucaramanga (2), Villavicencio (2), Ibagué (2) y Neiva (un caso).

Frente a este panorama, la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Pava, reiteró el llamado a no manipular este tipo de elementos que atentan contra la salud en medio de la temporada decembrina.

Acompañamiento de autoridades en las fiestas

La Policía y las autoridades distritales recorrieron distintas zonas de Barranquilla durante la Noche de Velitas con el fin de fortalecer el control territorial, prevenir delitos de alto impacto y garantizar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

Josefina Villarreal

Como parte del dispositivo realizaron actividades como verificación de antecedentes a personas y vehículos; registros a motocicletas y automotores; controles en zonas de alta movilidad; acompañamiento a comerciantes, y acciones preventivas con líderes comunitarios y frentes de seguridad. Estas medidas permiten anticipar conductas delictivas, fortalecer la seguridad ciudadana y generar confianza entre los residentes.

En desarrollo a la primera noche de fiesta decembrina, la Policía también ha dispuesto controles rigurosos a la fabricación, venta, almacenamiento y transporte de pólvora, con el fin de prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad de niños, niñas, adolescentes y adultos.

Buen balance en los municipios

Las autoridades reportaron cero homicidios en los municipios por fuera del área metropolitana. Desde la Secretaría del Interior se han venido realizando Caravanas de Seguridad en articulación con la Policía, el Ejército y las alcaldías, llevando mensajes de prevención, consumo responsable y cero pólvora.