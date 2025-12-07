En uno de los sitios más emblemáticos del agitado centro de Barranquilla, distintas dependencias de la Alcaldía Distrital se reunieron para lanzar el Plan Navidad 2025 a la ciudadanía en la plaza de San Nicolás

El evento estuvo liderado por los funcionarios Yesid Turbay, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana; el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla; Ángelo Cianci, secretario de Gobierno; Nelson Patrón, secretario de Control Urbano y Espacio Público; Yaciris Cantillo, secretaría de Tránsito y Movilidad, y Stephanie Araujo, secretaria distrital de Salud.

Jeisson Gutiérrez

El mensaje en común de los encargados fue el de garantizar a los barranquilleros unas fiestas decembrinas en tranquilidad y armonía. Asimismo, fueron enfáticos en que los controles por el uso y venta ilegal de la pólvora y la comercialización de licor adulterado se fortalecerán para brindar un mayor bienestar a las comunidades.

Con respecto a esta problemática, el jefe de la oficina indicó que ofrecerán recompensas de hasta 2 millones de pesos para quienes denuncien la venta ilegal y uso de pólvora. Asimismo, informó que han incautado una tonelada de estos artefactos pirotécnicos en 10 operativos.

“Es una tonelada menos que se va a comercializar en las calles de nuestra ciudad y que no va a llegar a las manos de nuestras niñas, niños y adolescentes que son nuestra prioridad en estas festividades de fin de año” manifestó Turbay.

En esta misma línea, invitó a la ciudadanía a reportar los casos de uso y venta ilegal a la línea 123. Cabe destacar que la mayoría de estas incautaciones se han realizado gracias a información de las personas.

Por otro lado, indicó que, si va a consumir alcohol, lo más recomendado es adquirir las botellas en sitios legalmente establecidos. Y agregó que, hasta la fecha, las autoridades han incautado más de 20 mil botellas que son una simulación de licor original.

A su turno, el coronel Camelo informó que Barranquilla contará con más de mil hombres y mujeres de la Policía Nacional, así como con helicópteros y dos drones. Precisó que los uniformados estarán desplegados en las diferentes localidades de la ciudad, y en Galapa, Soledad y Malambo.

Jeisson Gutiérrez

14 puntos custodiados

El secretario Nelson Patrón notificó que la dependencia está reforzando el trabajo de vigilancia con 126 vigías, apoyados por mesas de trabajo semanales. Han identificado 14 puntos clave de la ciudad —incluyendo plazas, galerías, el Gran Malecón, la Ventana al Mundo y centros comerciales— para fortalecer el control de la ocupación ilegal del espacio público.

Con respecto al centro de Barranquilla, anotó que adelantan controles con el fin de mitigar la ocupación del espacio público por parte de las carretillas de diferentes ventas.

Por el lado de la Secretaría de Gobierno, el encargado Angelo Cianci informó que, con las ‘Caravanas por la Vida’, han llegado a más de 200 establecimientos para asegurar que los locales tengan toda la documentación necesaria y que estén cumpliendo con todos los requisitos para tener eventos masivos dentro del mismo.

Control en las vías

La secretaria de Movilidad, Yaciris Cantillo, puntualizó que cuenta con 290 orientadores de movilidad, 39 agentes de tránsito y 165 policías de tránsito ubicados en puntos estratégicos.

Jeisson Gutiérrez

De igual forma, reforzarán la vigilancia en centros comerciales, el Gran Malecón, Puerto Mocho, la Vía 40 y otros sectores. Durante la temporada de vacaciones se implementará el Plan Éxodo y Retorno en vías principales (carrera 46, en la calle 30, en la Cordialidad y en la calle 17), junto con controles de embriaguez y velocidad.

Alerta amarilla hospitalaria

Por su parte, la secretaria de Salud, Stephanie Araujo, declaró alerta amarilla hospitalaria mediante la Resolución 1303 de 2025, vigente del 28 de noviembre al 18 de enero de 2026, para que todas las IPS del distrito activen sus planes de contingencia ante posibles intoxicaciones por fósforo blanco, quemaduras por pólvora, intoxicaciones alimentarias y casos de licor adulterado.

Finalmente, indicó que el CRUE distrital está activo para el reporte inmediato de emergencias, y las IPS deben garantizar capacidad instalada, talento humano y disponibilidad de insumos médicos.