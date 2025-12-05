Durante la mañana de este viernes, la empresa Triple A dio a conocer que se interrumpió temporalmente el servicio de acueducto en varios sectores del norte de Barranquilla por una fuga en la tubería de conducción ubicada en la carrera 49 con calle 72.

En ese sentido, la compañía mencionó que se encuentra reparando el daño para restablecer el servicio de manera gradual

Mientras tanto, los siguientes sectores de la zona ll de la estación Recreo no cuentan con servicio de agua:

“Delicias (CR 41/ CR 43 CL 69/CL 70B), Colombia (CR 43/CR 50 - CL 70/ CL 75), América, Porvenir (CR 46/CR 49BCL 75/CL 79), Prado (CR 50/CR 60 CL 70/CL 75), Alto Prado (CR 49B/CR 58 CL 75/CL 76 y CR 49B/CR 53 - CL 76/CL 79), Villa Country, Paraíso, Villa Del Este, Norte, Tres Ave Marías, El Castillo (CR 74/CR 79B-CL 79/CL 82), San Salvador (CR 78/CR 79 - CL 82/CL 86)”, informó.

De igual manera, presentan afectaciones en su servicio los barrios: “San Marino, La Floresta, Villa Carolina y Batallón”.

Triple A reafirmó su compromiso con la prestación del servicio y ofreció excusas por los inconvenientes ocasionados.