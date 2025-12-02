Frente a las celebraciones que se avecinan en este último mes, el Ministerio de Salud y Protección Social —en articulación con el Instituto Nacional de Salud (INS)— realizó un llamado urgente a los colombianos para que eviten el uso de la pólvora en dichas festividades.

“Un solo segundo de pólvora puede dejar consecuencias para toda la vida. Por eso llamo a la prudencia, a proteger nuestra vida y, sobre todo, la de nuestros niños. Ninguna celebración vale una lesión que puede cambiarlo todo”, afirmó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

De esta manera, desplegaron una serie de recomendaciones, tales como evitar el uso de pólvora durante las celebraciones; mantenerse alejado de todo tipo de artefactos pirotécnicos, (incluso en pequeñas cantidades), y permitir que únicamente personal autorizado manipule estos elementos.

Por otro lado, sugirieron que los niños, niñas y adolescentes no tengan contacto o se acerquen a la pólvora, y reportar de inmediato a las autoridades cualquier uso irregular, venta no autorizada o manipulación insegura.

Las cifras en el país

Con corte al 20 de febrero de 2025, durante la temporada 2024-2025, se registraron 1.354 personas lesionadas por pólvora, una cifra que, aunque representa una reducción del 0,8% frente a la temporada pasada, sigue siendo alarmante.

Por otra parte, las lesiones más frecuentes continúan siendo quemaduras (90%), laceraciones (57%), contusiones (22%), amputaciones (8%), fracturas (7%), daño ocular (6%) y daño auditivo (2%).

Los departamentos y distritos con mayor número de casos son: Antioquia (150 casos, -1,3%); Bogotá (146 casos, +15,9%); Nariño (107 casos, -28,2%); Norte de Santander (95 casos, +50,8%); Cundinamarca (74 casos, -10,8%), y Cauca (72 casos, +33,3%).

Finalmente, durante la temporada anterior se reportaron también tres casos de intoxicación por fósforo blanco, todos en menores de edad, un hecho que preocupa especialmente a las autoridades sanitarias.