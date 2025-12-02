Con el fin de fortalecer la cultura de pago y reducir los niveles de morosidad, Triple A presentó su nueva campaña “Pa’Ganadores – Premia tu compromiso”, dirigida a los usuarios residenciales de estratos 1, 2, 3 y 4 en los 14 municipios donde la compañía opera. La iniciativa busca motivar a los clientes a mantenerse al día y facilitar la normalización de obligaciones pendientes.

La campaña estará vigente del 1 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026. Durante este periodo, los usuarios que cumplan con las condiciones establecidas participarán automáticamente en sorteos mensuales de 43 bonos de consumo por $200.000 cada uno. Además, el 8 de mayo de 2026 se realizará el sorteo final, en el que se entregarán seis bonos adicionales por $2.000.000.

Podrán participar los usuarios residenciales responsables del pago que, al cierre de cada mes, hayan pagado su factura dentro de la fecha oportuna, cuenten con un convenio vigente y al día, suscriban un nuevo acuerdo y cumplan las cuotas pactadas, o normalicen totalmente sus obligaciones en mora desde 31 días y se mantengan al día en adelante. Quedan excluidos usuarios comerciales, industriales y oficiales, menores de edad, áreas comunes de propiedad horizontal y quienes tengan reclamaciones activas, irregularidades, fraude o incumplimientos durante la vigencia de la campaña.

Además de los incentivos, la empresa ofrecerá beneficios adicionales para facilitar la normalización de deudas, como plazos flexibles según la capacidad de pago, descuentos en intereses de mora para pagos totales, exoneración de intereses de financiación para estratos 1 y 2 y condiciones especiales para la formulación de acuerdos de pago.

Los sorteos se realizarán dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes, supervisados por Edusuerte para garantizar transparencia. Los ganadores serán notificados directamente por Triple A y publicados en los canales oficiales de la empresa. Los premios se entregarán únicamente al titular registrado, quien deberá presentar la documentación requerida, como cédula, factura pagada y formulario de aceptación.

Para facilitar la participación, los usuarios podrán realizar pagos, acuerdos y normalizaciones en las oficinas de atención de Triple A y en las tomas de barrio programadas durante el periodo de vigencia. La información suministrada será tratada conforme a la Ley 1581 de 2012 y sus normas complementarias. Para más detalles y condiciones, los interesados pueden consultar el portal oficial de la empresa.