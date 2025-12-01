El Cortissoz inicia el mes de diciembre con retrasos en las obras

Para esta temporada de fin de año miles de familias circulan por el aeropuerto Ernesto Cortissoz en busca de conectar con sus familias y ciudades de origen, así como también para vacacionar por los diferentes lugares del mundo en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Algunos como Mario Foncho aterrizaron hace poco en Barranquilla con la idea de encontrarse con su pareja nuevamente luego de un largo tiempo fuera del país; sin embargo, antes de poder hacerlo sufrió un percance que lo retuvo por más tiempo de lo que esperaba en el aeropuerto.

“La banda que transporta las maletas dejó de funcionar, y a pesar de que fue reactivada con rapidez, tuve que ir a buscar mi equipaje yo mismo entre muchas otras maletas que se encontraban juntas durante el vuelo”, contó.

Este tipo de situaciones no son nuevas. Las quejas sobre el funcionamiento del aeropuerto vienen siendo reiterativas también sobre otros aspectos como el estado de las pistas, la operación de las escaleras eléctricas, el daño en los aires acondicionados, entre otros.

Marjorie Cortez, proveniente de República Dominicana, mencionó: “No es la primera vez que tomo un vuelo hacia Barranquilla y me toca esperar un tiempo prolongado para desembarcar en vehículos en medio de la pista en lugar de la terminal de llegada, eso es algo riesgoso y que no debería presentarse”.

Con respecto a esto, la Aeronáutica Civil, que retomó la operación del aeropuerto desde el año 2024, da explicaciones. Desde la nueva gerencia han tomado nota de los retrasos que presentan las obras de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura, por lo que la meta está puesta para que desde este mes de diciembre se comiencen a ver cambios que brinden una mejor experiencia a los viajeros.

Avance en las obras

Jonathan Salinas, quien asumió como gerente del Cortissoz el pasado mes de agosto, contó a EL HERALDO los avances en el plan de mejoramiento para dar “una nueva cara” a la terminal desde esta época decembrina.

“Las áreas de recibo de equipaje nacional y el muelle internacional son las zonas apremiantes para brindar una mejor experiencia al pasajero, nos encontramos avanzando en la llegada de equipos nuevos y adecuaciones civiles para su puesta en servicio. Mientras tanto, se adelantan mantenimientos respectivos a los sistemas de eficiencia operativa”, comentó.

Puso de presente que “el plan de mejoramiento incluye intervenciones dirigidas a fortalecer la seguridad operacional, así que desde nuestra llegada hemos realizado mantenimiento de las franjas de seguridad y áreas críticas, el mantenimiento de los pavimentos con tratamientos y estudios especializados, y la optimización de ayudas visuales y sistemas de apoyo a la navegación. Estas acciones han permitido incrementar la disponibilidad de la infraestructura y garantizar su vida útil”, declaró.

Además, Salinas mencionó que “ya las obras civiles están culminando y se ven resultados”. “Solo resta la llegada de nuevos equipos e infraestructura para completar los aspectos que más nos pide la ciudadanía, desde ese momento y según el cronograma establecido se podrán observar beneficios completos para los usuarios”.

Así las cosas, la operación para la temporada de fin de año se concentrará en las campañas estratégicas que promuevan un viaje seguro para los usuarios.

“A través de los comités de facilitación y de seguridad venimos promocionando campañas para un viaje seguro, que comprenden asesoría a los viajeros en su llegada al aeropuerto, estancia en Barranquilla y el departamento, y regreso a la terminal aérea. A su vez, habrá controles con policía aeroportuaria, migración y aduana”, indicó.

El gerente confirmó que esta operación especial se extenderá hasta finalizar las carnestolendas en la ciudad de Barranquilla.

“Tenemos el personal calificado para la atención a los usuarios, sabemos que los primeros tres meses del año serán claves y esperamos garantizar la experiencia que esperan nuestros visitantes”, dijo.

De esta manera, la expectativa desde el Ernesto Cortissoz para esta temporada es alta. Se estima un factor de ocupación con más del 90 % y la disponibilidad de cerca de 360 mil sillas.

Otras obras

Desde la Aeronáutica Civil, el director regional, Carlos Rodríguez Navarro, confirmó otros aspectos importantes que fortalecerán la operación del Cortissoz desde este mes de diciembre.

“Para garantizar la calidad del servicio en el aeropuerto se está iluminando toda la parte externa y hay un trabajo de instalación de cámaras de seguridad para mayor seguridad de los pasajeros. Además, las obras de reposición, jardinería y poda de árboles también avanzan para cumplir con el cronograma”, relató.

Detalló que las inversiones para el aeropuerto son de más de $34 mil millones a nivel nacional, mientras que a nivel regional actualmente se realizan inversiones por $2.700 millones, priorizando el fortalecimiento de la zona de maletas.

En ese sentido, Rodríguez proyecta que “para los próximos años la idea es que el Cortissoz no solo preste sus servicios a Barranquilla, sino a más de 10 millones de habitantes en la región Caribe; tan solo entre enero y junio de este año tuvimos a 1.5 millones de pasajeros que transitaron por el aeropuerto y seguimos trabajando para consolidarlo en todo el mundo”.

Cabe resaltar que en su momento el Ministerio de Transporte dio a conocer que la inversión completa para el mantenimiento del aeropuerto iba a ser de $150 mil millones distribuidos en los próximos tres años, de los cuales $70 mil millones serán destinados a las obras que quedaron inconclusas del contrato de concesión anterior.

Gremios realizan veeduría

Los avances en obras de la infraestructura del Cortissoz serán revisados este próximo 4 de diciembre por el comité de veeduría que conforman algunos gremios del Atlántico y el Caribe.

Según Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) seccional norte, es fundamental que el aeropuerto esté preparado para operar a su máxima capacidad en esta temporada de fin de año.

“Estamos alerta por las obras en el Cortissoz, nos estamos reuniendo con frecuencia mensual para revisar todos los avances. Hasta el momento hemos visto algunos retrasos, pero esperamos ver en la próxima visita el cumplimiento del cronograma de obras”.

Agregó que esta época siempre trae más pasajeros y por eso el llamado es contundente: “No se pueden ver afectados los usuarios por el mal estado del aeropuerto”.

Aclaró que la visita de inspección comprende un informe detallado de zonas críticas necesarias para el funcionamiento de la terminal.

“Sabemos que todo tiene un cronograma y tiempos, pero es primordial avanzar en la adecuación de zona de maletas, el aire acondicionado e infraestructura que requiere mantenimiento preventivo”, afirmó.

Es de anotar que la Cámara de Comercio de Barranquilla informó que se han adjudicado tres contratos para el mantenimiento de las obras correspondientes en área del aire y del área tierra, que están programadas hasta el 31 de julio de 2026.

Recuperar el turismo

Migración Colombia proyecta que el país alcanzará más de 21,7 millones de migrantes al cierre de 2025. Esto representa un crecimiento superior al 6 % frente a 2024.

Entre los destinos turísticos claves también se anticipan aumentos en el movimiento de pasajeros. Desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla se espera cerrar el año con la entrada de más de 410.672 visitantes, reflejando la recuperación del turismo regional y la diversificación de la oferta cultural, gastronómica y de negocios.