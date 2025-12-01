La Embajada de la India en Colombia, en colaboración con la Cámara de Comercio de Barranquilla y el Consulado Honorario de la India en Barranquilla, llevarán a cabo este martes 2 de diciembre el Foro Empresarial para Explorar Oportunidades de Negocio con la India.

La actividad se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Barranquilla, en el Centro Empresarial Buenavista y busca fortalecer los lazos bilaterales y promover una mayor articulación empresarial que impulse el crecimiento, la innovación y la competitividad de las empresas del Atlántico.

El evento tiene como objetivo reunir a empresarios, líderes del sector privado y expertos del Departamento del Atlántico para explorar nuevas oportunidades de comercio e inversión con la India, una de las economías de mayor crecimiento en el mundo.

El foro se centrará en cuatro sectores con alto potencial de colaboración en Farmacéuticos, Tecnologías de la Información, Acero y Textil.

La competitiva industria farmacéutica de la India ofrece importantes oportunidades para que las empresas del Atlántico accedan a medicamentos de alta calidad y precios asequibles, desarrollen alianzas de suministro y exploren cooperación en dispositivos médicos y biotecnología.

De otro lado, gracias al sólido ecosistema de innovación digital de la India, las empresas del Atlántico podrán explorar colaboración en desarrollo de software, soluciones fintech, tercerización de procesos empresariales (BPO), ciberseguridad y tecnologías en la nube para apoyar su transformación digital.

En cuanto al acero, como uno de los principales productores a nivel mundial, la India ofrece cadenas de suministro competitivas para los sectores de construcción, infraestructura y producción industrial. El foro ayudará a las industrias locales a identificar oportunidades de abastecimiento y potenciales socios indios.

Finalmente, en el sector Textil, el liderazgo de la India abre importantes posibilidades para la adquisición de materias primas, telas y productos terminados. Las empresas del Atlántico podrán beneficiarse mediante vínculos comerciales, co-producción y participación en las principales ferias textiles de la India.

Se invita a los empresarios interesados en profundizar sus vínculos comerciales con la India a participar y aprovechar esta valiosa plataforma de interacción directa con representantes de la industria india.