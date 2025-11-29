Más de 300 niños y niñas participaron en una jornada de educación en salud oral junto al emblemático Dr. Muelitas, donde aprendieron sobre hábitos de higiene y cuidado bucal.

La actividad, liderada por la Alcaldía de Barranquilla y el programa de Responsabilidad Social Empresarial de Colgate, Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes, se desarrolló en el Comedor Comunitario del colegio Pies Descalzos, en el barrio La Playa.

Durante este espacio de aprendizaje y diversión, los menores recibieron kits de cepillado dental y se les aplicó barniz de flúor, una herramienta altamente efectiva para la prevención de la caries dental y a la que todos los niños en Colombia tienen derecho dentro del plan de beneficios en salud, dos veces al año.

El alcalde Alejandro Char destacó la importancia de esta alianza para el bienestar de la niñez: “Esta es una iniciativa en alianza con una gran compañía como Colgate, con la cual nos hemos unido para promover la salud bucal de los niños en uno de los programas más lindos de la Alcaldía: los Comedores Comunitarios. Cada sábado llegamos a los barrios más vulnerables y, además de ofrecer un almuerzo nutritivo, brindamos actividades lúdicas, recreativas y espacios de cuidado y bienestar”.

El programa de salud bucal con Colgate se extenderá progresivamente a todos los comedores comunitarios del Distrito, llevando educación, prevención, aplicación de barniz de flúor y promoción de hábitos saludables a miles de niños de estratos 1 y 2 en diferentes barrios de Barranquilla.

Por su parte, Alejandro Hernández, gerente senior de Mercadeo Profesional para la Región Andina de Colgate, aseguró: “Sembrar hábitos de higiene oral en la niñez es una estrategia efectiva para prevenir la caries y otras enfermedades bucales. Nos complace fortalecer programas sociales como los comedores comunitarios, porque una buena salud oral influye de forma importante en los procesos de nutrición de los niños y niñas”.

La estrategia de Comedores Comunitarios de la Alcaldía de Barranquilla ya beneficia a más de 9.000 niños y niñas en 42 barrios de la ciudad, generando espacios donde comparten, juegan, aprenden y fortalecen la comunidad. Estas acciones hacen parte de los programas de bienestar e inclusión social del Distrito, que buscan promover hábitos saludables desde la infancia.