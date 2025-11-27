Durante el V Encuentro Nacional de la Jurisdicción Disciplinaria y I Encuentro Nacional de Altas Cortes, que se adelanta en la ciudad de Barranquilla hasta este viernes, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se refirió a los mecanismos de la nueva ley 2477 del 2025 sobre justicia restaurativa para descongestionar los casos que llegan a los jueces de la república.

“Estamos entendiendo que la justicia restaurativa tiene un balance entre la reparación de las víctimas y la necesidad de la resolución de los casos. En ese sentido, la nueva ley tiene un aspecto importante, como lo es el principio de oportunidad, que tiene. un impacto importante en su rubro de organización para el hecho de que pueda ser utilizado por fiscales”, dijo.

Con respecto a esto, argumentó que: “Anteriormente, este principio venía lleno de controles, con una estructura centralizada, sujeto a unas aprobaciones del despacho o del fiscal general, que no le permitían ser muy dinámico. Ahora ya se dejaron de lado esos controles, y se resolvió solo el control judicial, que es muy importante, y la respuesta a eso es que hoy tenemos un principio de oportunidad que nuestros fiscales, que son los encargados de este mecanismo”.

Seguidamente, fue enfática en que “la reparación de integridad es otro de los principios fundamentales de esta ley, porque cuenta con la posibilidad de terminación anticipada de los procesos con acuerdos preparatorios que brindan reparación de una u otra forma al implicado en el caso”.

Por otro lado, Camargo destacó que “la ley tiene mucho impacto en cómo gestionamos el sistema penal y superamos las barreras que tenemos inmensas de congestión de procesos para adelantar las investigaciones y todo lo que conlleva tener una justicia inducida”.