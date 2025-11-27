La Gobernación del Atlántico, a través de la Gerencia de Capital Social e Indeportes Atlántico, oficializó la entrega de uniformes, dotación e insignias a la delegación de 12 personas mayores que representarán el departamento en Ricaurte, Cundinamarca, en el Encuentro Nacional del programa ‘Nuevo Comienzo: otro motivo para vivir’, organizado por el Ministerio del Deporte.

El evento congregó a delegaciones municipales, gestores sociales, enlaces de persona mayor y líderes sociales.

Además, sirvió como escenario para entregar la bandera departamental a los viajeros y destacar el papel fundamental de las personas mayores como guardianes de la memoria, la cultura y los valores del Atlántico.

Gred Woltman, asesora de la Gerencia de Capital Social, subrayó que: “La entrega simbólica es un homenaje sincero a la generación que, con compromiso y vitalidad, ha asumido el reto de dejar en alto el nombre de nuestro departamento. Son verdaderos embajadores recreativos y culturales, portadores de nuestras tradiciones, cuyas rondas, juegos tradicionales, décimas, danzas y canciones fueron presentadas con orgullo durante la ceremonia”.

La delegación, que recibió la dotación por parte de Indeportes Atlántico y está lista para competir y compartir experiencias en el Encuentro Nacional, está conformada por María del Rosario Angulo Alonzo, Isidro Antonio Herrera Coronado, Jenny Gutiérrez Paternina, Belén Hernández Ballestas, Edinson Herrera Villamizar, María del Socorro Lara Ramos, Deonys Robles de Castro, Waldimiro Salas Castro, Eliutt Manuel Olivo Rojano, Edinson Cano Morales, Elvira Elena Acosta Donado y Luis Castro Castro.

La estrategia institucional para la atención integral al adulto mayor ha generado un impacto significativo el presente año, llegando a más de 2.700 personas en procesos comunitarios y a 690 participantes en encuentros zonales.

Entre las acciones más destacadas se encuentran la activación de monitores de actividad física en centros de vida, la adecuación de espacios públicos para el sano esparcimiento, y una robusta oferta de servicios que incluye talleres recreativos, asistencia jurídica, valoraciones nutricionales y enriquecedoras actividades intergeneracionales.