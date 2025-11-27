En medio del Congreso Nacional de la Cámara Colombia de la Infraestructura (CCI), Jorge Carrillo, presidente de ISA, notificó el inicio de la instalación de electrolineras en Ruta Costera, la cual hace parte de la concesión de ISA VÍAS.

De acuerdo con Natalia Abello, gerente general de Ruta Costera, este proyecto impulsará una movilidad sostenible en el país.

“Nuestro corredor registra una Intensidad Media Diaria cercana a los 6.000 vehículos, cifra que refleja su relevancia para la conectividad regional y su potencial para impulsar nuevas dinámicas de movilidad sostenible. La instalación de las electrolineras permitirá que miles de usuarios encuentren en la vía condiciones favorables para adoptar tecnologías más limpias, fortaleciendo el ecosistema que hace posible la modernización y descarbonización del transporte en el país”, afirmó Abello.

Se instalarán cuatro estaciones de carga rápida a lo largo del corredor vial en los siguientes puntos estratégicos: área de servicio Peaje Marahuaco; área de Servicio Puerto Colombia; área de Servicio Galapa, y área de Servicio UF6 (Sector Juan Mina).

Cada estación iniciará operación con cargadores rápidos de 120 kW equipados con doble manguera y compatibles con los vehículos eléctricos del mercado, lo suficiente para cargar un vehículo en un tiempo estimado de 30 minutos.

Asimismo, indicaron que las operaciones serán progresivas a partir del primer trimestre de 2026, iniciando en Puerto Colombia y avanzando hasta completar los cuatro puntos.

Para hacer realidad este proyecto, Ruta Costera selló una alianza con Voltrelli, una empresa internacional líder en infraestructura de carga para vehículos eléctricos con tecnología de vanguardia y soporte 24/7.

“Hoy celebramos con orgullo el inicio de nuestras operaciones en Colombia. Gracias a esta alianza, damos un paso firme hacia la electrificación del transporte por carretera y ponemos en marcha cuatro estaciones de carga equipadas con cargadores de 120 kW (C CS2 y GBT), los más potentes de la región Caribe. Junto a Ruta Costera, concesión de ISA VÍAS, estamos comprometidos con ofrecer una infraestructura confiable, inteligente y accesible”, explicó Carlos Morales, presidente para Latinoamérica de Voltrelli.

De manera paralela al proyecto de electrolineras, Ruta Costera avanza en la implementación de sistemas fotovoltaicos que permitirán el autoabastecimiento de energía solar, contribuyendo a una operación más limpia y sostenible. Con estos sistemas se espera lograr una reducción de cerca del 60 % de las emisiones de CO2 generadas por consumo de energía en los 11 puntos clave de la ruta.