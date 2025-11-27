La Secretaría Distrital de Salud reportó que, tras la emergencia registrada este miércoles en el barrio Barlovento por la inhalación de una sustancia química —presuntamente cloruro de metileno—, la red hospitalaria pública y privada atendió a 41 personas con síntomas respiratorios e intoxicación.

Del total de afectados, 27 son menores de edad y 14 adultos, quienes ingresaron a las áreas de urgencias del Camino Nuevo Barranquilla y de la Clínica Centro.

De los pacientes atendidos, un niño de 2 años presentó neumonitis química por inhalación de esta sustancia y tuvo que ser remitido a la unidad de cuidados intensivos del Camino Distrital Adelita de Char, donde permanece bajo valoración de un equipo médico especializado.

El resto de los pacientes continúa hospitalizado, presentando síntomas como mareos, náuseas, vómitos y afectaciones respiratorias.

Atención inicial de los afectados

En el Camino Nuevo Barranquilla fueron atendidas 17 personas (13 menores y 4 adultos). Un menor de 2 años fue remitido a la UCI del Camino Adelita de Char.

Mientras que en la Clínica Centro recibieron atención médica 24 personas (14 niños y 10 adultos).

La Secretaría de Salud indicó que en las próximas horas se evaluará el estado de los pacientes para dar de alta a quienes presenten recuperación. Asimismo, confirmó que mantiene el monitoreo permanente de la situación y de las condiciones de salud de los ciudadanos afectados.