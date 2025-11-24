En la mañana de este lunes se lleva cabo el Consejo Superior de la Universidad Atlántico, en la sede centro de la Gobernación, donde se espera una resolución definitiva sobre todo el proceso que rodea la elección del nuevo rector.

En esta ocasión, las autoridades decidieron reforzar la seguridad en la zona con un cercamiento de toda la carrera 40, restringiendo así la entrada de vehículos y de posibles manifestantes en la zona.

Es de anotar que la reunión se desarrolla con la presencia de la inspectora in situ, María José Benjumea Buelvas. Además, hace presencia el actual rector de la alma mater, Leyton Barrios.

Hasta el momento, el ambiente se encuentra en total normalidad y sin alteraciones al orden público. Se espera que en el transcurso del día se entreguen declaraciones sobre el futuro de la designación del rector de Uniatlántico Leyton Barrios.