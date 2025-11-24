En segundo debate, el Concejo Distrital de Barranquilla aprobó el proyecto de acuerdo tributario propuesto por la Administración distrital, el cual busca otorgar beneficios a los contribuyentes de la ciudad, especialmente a aquellos que tienen obligaciones, impuestos, tasas y/o multas pendientes de pago.

Le puede interesar: Garantizan recursos para el nuevo acueducto de Pital de Megua, Baranoa

“Barranquillero, tenemos un regalo de Navidad para ustedes: descuentos especiales para que se pongan al día con sus compromisos tributarios. Podrán pagar sus impuestos y multas atrasadas con grandes reducciones en intereses y sanciones”, anunció el alcalde Alejandro Char a través de su cuenta de X.

De acuerdo con lo contenido en el Acuerdo 016 de 2025, sancionado por el alcalde Alejandro Char, estos alivios tributarios se harán sobre los intereses y sanciones de todas aquellas deudas exigibles de la vigencia fiscal 2024 y anteriores, de la siguiente forma:

Quienes paguen el capital adeudado hasta el próximo 30 de noviembre tendrán un descuento del 97% sobre los intereses y sanciones.

Quienes paguen el capital adeudado entre el 1 y 15 de diciembre de 2025 tendrán un descuento del 85% sobre los intereses y sanciones.

Y quienes paguen el capital adeudado entre el 16 y 31 de diciembre tendrán un descuento del 75% sobre los intereses y sanciones.

Por su parte, el gerente de Gestión de Ingresos, John Jairo Calderón, explicó que este beneficio aplica sobre deudas de todas las obligaciones tributarias distritales, tales como: impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio, las contribuciones por valorización, el impuesto de delineación urbana, las estampillas contractuales e, incluso, la tasa de derechos de tránsito y las multas por infracciones, exceptuando aquellas sanciones relacionadas con la conducción bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

Asimismo, aseguró que inmediatamente el Distrito ha puesto a disposición de los contribuyentes todos los medios de pago físicos y electrónicos, así como la liquidación de las deudas en la sede electrónica de la alcaldía: www.barranquilla.gov.co / Impuestos distritales, para que puedan pagar con el descuento.

Además: Hacen entrega de nuevas vías y viviendas renovadas en tres barrios de Barranquilla

Cabe resaltar que la medida también aplica a quienes estén siendo objeto de procesos de cobro coactivo, tengan suscritos con la Administración acuerdos o convenios de pago y aquellos con procesos en discusión en sede administrativa y judicial, quienes deberán informar a la Gerencia de Gestión de Ingresos del Distrito sobre el pago de la obligación solicitando la terminación del proceso.