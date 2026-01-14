Todo está listo para el inicio oficial de los eventos del Carnaval de Barranquilla 2026, cuya agenda comenzará formalmente este 16 de enero. Mediante el Decreto 0776 de 2025, el Consejo Distrital aprobó la Agenda Festiva del Carnaval, que contempla más de 1.600 eventos y garantiza el acceso, la participación y el ejercicio de los derechos culturales desde un enfoque territorial y poblacional, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Durante la sesión, el secretario de Cultura y Patrimonio Distrital, Juan Carlos Ospino, presentó el informe sobre la construcción del Plan Especial de Salvaguardia (PES) del Carnaval de Barranquilla, destacando la articulación entre los sectores público y privado, así como el aporte de las iniciativas ciudadanas, hacedores artísticos, organizaciones carnavaleras y la amplia red de actores que hacen posible esta manifestación cultural.

En el encuentro también se resaltó el mensaje del alcalde Alejandro Char sobre la gestión cultural de la ciudad: “El Carnaval de Barranquilla 2026 es un gran encuentro cultural que celebra nuestra tradición, nuestra alegría y lo que somos. Somos el único Carnaval sostenible, un orgullo de ciudad y un legado que cuidamos para que siga brillando por generaciones”, expresó el mandatario.

Asimismo, se subrayó el posicionamiento de Barranquilla como destino cultural por excelencia, así como el trabajo permanente de la administración distrital para preservar las tradiciones, promover la divulgación de los saberes ancestrales y fortalecer la identidad colectiva que se expresa en cada rincón de la ciudad.

En ese sentido, el alcalde reiteró que la ciudad está preparada para recibir a visitantes y turistas de todo el mundo: “Los esperamos para disfrutarlo como solo aquí se sabe hacer”.

Como resultado de un trabajo articulado e intersectorial que integra diversas visiones del ecosistema cultural, el Consejo Distrital de Patrimonio aprobó la Agenda Festiva del Carnaval de Barranquilla 2026, convirtiéndose en la primera vez que el Concejo otorga aval a una agenda festiva concertada de ciudad.

La programación inicia este viernes 16 de enero con la Izada de Bandera del Carnaval, seguida de la Lectura del Bando y una amplia oferta de eventos culturales que se desarrollarán en distintos sectores de Barranquilla.

Este avance coincide además con los más de 20 años de la declaratoria del Carnaval como Patrimonio Cultural, reafirmando el compromiso colectivo con la protección del patrimonio material e inmaterial de la ciudad. El Consejo Distrital de Patrimonio, integrado por representantes de los sectores gubernamental, académico, gremial y ciudadano, es la instancia encargada de acompañar y garantizar las decisiones orientadas a su salvaguardia.