El Concejo Distrital de Barranquilla entregó la Medalla Barrancas de San Nicolás al profesor Javier Ignacio Barandalla Manso, de 73 años, en reconocimiento a su trayectoria de casi cinco décadas dedicadas a la formación académica en la ciudad.

La exaltación fue liderada por la concejal Mary Henríquez de Chahín, quien presentó la iniciativa y resaltó que “el profesor Barandalla representa lo mejor del magisterio: disciplina, vocación y un amor profundo por enseñar. Su huella está viva en miles de barranquilleros que hoy aportan al desarrollo de la ciudad”.

Nacido en Pamplona, España, y radicado en Barranquilla desde 1975, el profesor Barandalla desarrolló una carrera ejemplar en instituciones como el Colegio Sagrado Corazón, el Liceo de Cervantes, el Colegio Buen Consejo, la IED Las Flores y el Colegio Británico Internacional, donde fue docente durante cerca de treinta años, especialmente en el área de Español y redacción, finalizando tu etapa como Director de Bachillerato.

A lo largo de su vida profesional formó a miles de estudiantes, entre ellos reconocidos profesionales y líderes locales. Es además autor de cinco textos de redacción y ortografía para grados iniciales, materiales que han sido utilizados por diversas instituciones educativas de la ciudad. Uno de sus exalumnos más destacados es el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien ha reconocido públicamente la importancia del maestro en su formación escolar.

Durante el acto de entrega, el profesor Barandalla expresó su gratitud por el homenaje: “He tenido el privilegio de dedicar mi vida a enseñar, y ver a mis exalumnos convertirse en buenos profesionales y mejores personas ha sido la mayor recompensa. Recibo esta distinción con gratitud y con el corazón lleno de orgullo”.

Con esta distinción, el Concejo reafirmó el valor de los maestros que construyen ciudad desde las aulas y reconoció la trayectoria de un docente que ha dejado una huella sólida en varias generaciones de barranquilleros.