El alcalde Alejandro Char recorrió los barrios La Chinita, 7 de Abril y Las Américas para entregar oficialmente nuevas vías pavimentadas y viviendas renovadas, como parte de los programas Barrios a la Obra y Mejoramiento de Vivienda, iniciativas que siguen transformando el entorno urbano y la calidad de vida de miles de familias.

En el sector de 7 de Abril, Char entregó 295 metros lineales de vía en la calle 71 con carrera 4 sur, un tramo que fue solicitado durante años por la comunidad.

El mandatario destacó la importancia de estas obras para la movilidad y la integración del barrio. “Antes no pasaba una ambulancia por aquí, ni la moto de la Policía, ni el transporte público. Hoy la gente está feliz y esta Navidad será especial en 7 de Abril”, expresó durante el encuentro con los residentes.

Según la Administración Distrital, en este barrio se ejecutarán 4.110 metros lineales de pavimentación en la novena etapa del programa.

La jornada continuó en La Chinita, donde el ambiente festivo acompañó la entrega de 740 metros lineales de vías recuperadas.

Char afirmó que estas intervenciones dignifican la vida de las familias y responden a compromisos adquiridos durante la campaña.

“Aquí vinimos hace semanas a prometer y hoy estamos cumpliendo. Este es el barrio donde más vías vamos a recuperar para que se viva con dignidad”, resaltó el alcalde.

Las obras incluyeron la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, la construcción de andenes y bordillos y la pavimentación en concreto de varios tramos, entre ellos carrera 13, carrera 12C, carrera 13A y calle 12, sumando más de 740 metros lineales intervenidos. En total, La Chinita recibirá 4.791 metros lineales de vías recuperadas en esta etapa.

Habitantes como Gustavo Cermeño destacaron el impacto positivo de estas obras. “Antes tocaba brincar, poner piedras o pedazos de madera para caminar. Ahora uno puede transitar bien y hasta mejora la salud porque ya no se levanta tanto polvo”.

Cortesía Se entregaron nuevos mejoramientos de viviendas en Barranquilla.

Más viviendas renovadas

El recorrido del alcalde culminó en Las Américas, donde se realizó la entrega oficial de 11 viviendas renovadas mediante el programa Mejoramiento de Vivienda, que beneficia a familias de estratos 1 y 2.

Las intervenciones incluyen remodelación de cocina, sala, baño y comedor, mejoras en las redes eléctricas e instalación de una nevera de bajo consumo para reducir el costo en la factura de energía.

Una de las beneficiarias, Luz Marina Borrero, expresó su agradecimiento al ver su hogar completamente renovado: “Antes no teníamos baño y teníamos que ir al patio. Hoy mi vida y la de mis nietos cambió”.

El programa de Mejoramiento de Vivienda contempla la renovación de 20.000 hogares durante el actual periodo de gobierno.

La Alcaldía invitó a los ciudadanos a acudir al Paseo Bolívar o visitar la sede electrónica oficial para obtener información sobre cómo acceder a estos beneficios.