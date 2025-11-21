En medio del descontento general de la ciudadanía y dudas acerca del proceso, el Instituto Nacional de Vías (Invías) llevó a cabo este jueves una fallida nueva audiencia sobre el cobro de valorización en el municipio de Puerto Colombia.

La socialización estuvo marcada por la inasistencia de casi todos los propietarios o poseedores de predios de este municipio y las críticas hacia los gastos en la logística del evento.

De igual manera, muchos de los presentes en la audiencia como Alberto Forero mantuvieron su rechazo a la implementación del cobro a partir del próximo año en el Atlántico y Bolívar.

“Este es un cobro ilegal, injusto e inequitativo, que quieren implementar cuando ya hay fallos del Consejo de Estado y el Tribunal del Atlántico que la frenan, y realizan entonces unas audiencias a las que no asiste nadie, a las cuales nadie recibe notificación pero terminan perjudicados por una contribución injusta”.

Con respecto a esto, los delegados del Invías explicaron que “se están cumpliendo las medidas cautelares emitidas por el Tribunal, tanto en la difusión y encuentros para informar a la ciudadanía, y eso implica gastar unos recursos logísticos”.

De esta manera, el Invías procederá a realizar nuevas audiencias este 21 y 22 de noviembre en Barranquilla.