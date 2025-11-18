En su apuesta por la sostenibilidad cultural, la defensa de la memoria colectiva y el fortalecimiento de la creación artística con sello Caribe, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Alcaldía de Barranquilla hicieron el lanzamiento oficial de cinco estampillas filatélicas para exaltar lugares emblemáticos de la ciudad, los cuales serán expuestos en más de 100 países.

Esta iniciativa surge desde el Portafolio de Estímulos para el Arte y la Cultura y el proyecto Mira al Centro, programa liderado por la Secretaría de Cultura y Patrimonio que impulsa la revitalización del Centro Histórico a través de la creatividad y el arte.

La administración distrital resaltó que las estampillas también representan la capacidad de la ciudad para tejer alianzas interinstitucionales e intersectoriales con el propósito de posicionar a Barranquilla como destino cultural de Colombia en el marco del proyecto nacional Colombia, País de la Belleza.

“Estas estampillas no solo viajarán a más de 100 países; también llevarán con ellas el espíritu, la historia y la fuerza creativa de nuestra ciudad. Es un acto de justicia cultural. Nuestro agradecimiento especial a MinTIC y al viceministro Juan García por el respaldo a estas iniciativas que inmortalizan el valor simbólico de Barranquilla ante el mundo”, comentó Juan Ospino, secretario de Cultura y Patrimonio Distrital.

De esta manera, los iconos de Barranquilla seleccionados para las estampillas son: Iglesia San Nicolás, Intendencia Fluvial, Edificio de La Aduana, Puerto Mocho y Gran Malecón.