El municipio de Soledad recibió una mejora en su perspectiva financiera de “Negativa” a “Estable” por parte de la firma internacional Fitch Ratings, la cual ratificó sus calificaciones en los niveles de ‘BBB- (col)’ y ‘F3 (col)’.

Lea más: Distrito se sumó a la conmemoración del Día Mundial de la Prevención de la Diabetes

Para la Alcaldía del municipio, esto significa que la calificadora reconoce una recuperación en la estabilidad económica del municipio, así como una gestión más responsable y ordenada de los recursos públicos.

“Este resultado refleja la confianza que entidades internacionales como Fitch tienen en la recuperación de Soledad. Es una señal de que vamos por el camino correcto, fortaleciendo las finanzas del municipio y garantizando un manejo responsable de los recursos públicos”, afirmó Alcira Sandoval, la alcaldesa del municipio.

Según el informe, la mejora se debe a las “medidas adoptadas por la administración municipal para controlar el endeudamiento y fortalecer la disciplina fiscal”.

El comité de vigilancia fijó límites de deuda y se redujo la proyección de nuevos préstamos, “garantizando que Soledad mantenga un nivel de deuda manejable y cumpla con las normas nacionales”.

La calificadora también resaltó que Soledad ha mantenido un manejo estable de sus ingresos y gastos, y que el municipio ha cumplido con sus obligaciones financieras gracias a una mejor administración de su presupuesto.

Lea más: Barranquilla reforzó su compromiso con la transición energética en la agenda previa a la COP30

El cambio a una perspectiva estable representa un avance importante en la credibilidad y solidez económica del municipio, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión.