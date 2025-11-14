Con la tradicional caminata del parque Sagrado Corazón hasta el Surí Salcedo, Barranquilla hizo parte de la conmemoración del Día Mundial de Prevención de la Diabetes, que se celebra este viernes 14 de noviembre.

Esta actividad, denominada “Muévete Barranquilla contra la diabetes: cada paso cuenta”, tiene como propósito fomentar la práctica de estilos saludables y modificar los factores de riesgo asociados en todas las etapas de la vida.

Cientos de personas se dieron cita en esta caminata desde temprano para participar de esta actividad para promover factores protectores de salud y acceder a los servicios que se ofrecieron de manera gratuita como glucometrías, toma de presión arterial, mamografías, vacunación, toma de citologías y colposcopia, tamizaje osteomuscular a población mayor de 50 años, tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico, así como detección de cáncer de próstata y virus del Papiloma Humano, entre otros.

La secretaria de Salud de Barranquilla, Stephanie Araujo Blanco, recalcó que el compromiso de esta Administración sigue siendo reducir el riesgo de diabetes y garantizar que todas las personas diagnosticadas tengan acceso a una atención integral, equitativa y de calidad.

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica caracterizada por la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) resultante de la deficiencia en la secreción o acción de la insulina, una hormona que regula el azúcar en la sangre.

Según la Organización Panamericana de la Salud, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. La diabetes tipo 2 a menudo se puede prevenir mediante una alimentación saludable, actividad física regular, mantener un peso corporal adecuado y no consumir tabaco.

Dejar de fumar reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 entre un 30 y un 40%.

Las personas con diabetes deben someterse a pruebas periódicas de detección de complicaciones para ayudar en la detección temprana. Esto incluye pruebas de detección de enfermedades renales, exámenes oculares periódicos y evaluaciones de los pies.

El evento contó con el apoyo de las secretarías de Cultura, Educación, Gobierno, Recreación y Deportes, Tránsito y Transporte, así como de las dependencias de la ADI, Oficina de Gestión del Riesgo.

También se sumaron a la iniciativa el Cuerpo de Bomberos, IPS MiRed, EPS Cajacopi, Área Metropolitana de Barranquilla, Laboratorios Boehringer y Novonordis, Policía Nacional, Fondo Mundial de la Diabetes, las fundaciones Vida Nueva y Tus Abuelos, Centro de Rehabilitación y Entrenamiento Wakeup, las universidades Libre, Simón Bolívar, CUC, Atlántico, San Martín y varias instituciones educativas del Distrito.